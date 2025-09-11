Rabiot saluta l’OM: “Un immenso piacere difendere i vostri colori”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha pubblicato una lettera di addio al Marsiglia: “Cari marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo mandarvi un messaggio. Dal primo giorno che sono arrivato a Marignane, non avete dato importanza al mio passato parigino, e subito mi avete adottato come marsigliese, fino a quando sono partito. Per tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, portato, applaudito. Siete stati di costante sostegno. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che ti incoraggia e rende Marsiglia una città e un club unico in Francia. Non dimenticherò mai l’atmosfera del Velodrome. I canti, il tifo e quelle ‘braccia’. Le gioie dei festeggiamenti e soprattutto l’indescrivibile sensazione di segnare in questo stadio… È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli del Marsiglia. Grazie per tutto, popolo biancoblù”.
UFFICIALE Adrien Rabiot è un nuovo calciatore del Milan
AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adrien Rabiot dall’Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.
Nato a Saint-Maurice (Francia) il 3 aprile 1995, Adrien Rabiot cresce nei Settori Giovanili francesi, fino ad arrivare al Paris Saint-German, con cui debutta in Prima Squadra nel 2012. Dopo una stagione in prestito al Tolosa, torna al PSG con cui totalizza 227 presenze e 24 gol, vincendo cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il trasferimento alla Juventus con cui colleziona 212 presenze e 22 reti conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2024 il ritorno in Francia, al Marsiglia, con cui totalizza 32 presenze e 10 gol.
Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel novembre 2016 Rabiot debutta con la Nazionale maggiore della Francia. Con i transalpini vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla conquista della Nations League 2021.