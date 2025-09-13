Tamberi, non può farci niente: proprio prima dei mondiali

Gianmarco Tamberi deve fare i conti con una brutta notizia: è accaduto proprio prima dei Mondiali di Atletica a Tokyo, che mazzata.

Alla fine, dopo settimane di dubbi e tormenti, Gianmarco Tamberi ha deciso di prendere parte ai Mondiali di Atletica 2025 che prendono il via oggi a Tokyo. La condizione fisica del noto altista italiano non è ottimale: poco prima di confermare la sua partecipazione era stato lo stesso Gimbo a rivelare di avere ancora problemi alla gamba sinistra al momento dello stacco.

Nonostante ciò Tamberi ha scelto di non mancare l’appuntamento: “Ci sarebbero duemila motivi per partire e altri duemila per non partire – le sue parole nel video in cui comunicava la decisione presa – Partire è una sfida complicata e io vivo di questo“. I tantissimi fan dell’atleta marchigiano, che avevano sperato proprio in questo, ora possono finalmente esultare: il sogno è di vedere Gimbo competere con i migliori ma molto dipenderà da come risponderà la gamba.

Di sicuro la partecipazione ai Mondiali di Tokyo può essere visto come il primo passo di un percorso che dovrà portare Tamberi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: Gimbo ha più volte sottolineato che il suo obiettivo è proprio quello di lavorare al meglio in questi anni per farsi trovare pronto per quell’appuntamento.

Tamberi, l’ultim’ora fa male: “Calata la resistenza”

Tuttavia l’ultimo approfondimento del quotidiano La Stampa solleva dubbi non solo su Tamberi, ma anche su Marcell Jacobs. Proprio come Gimbo anche il vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2021 ha scelto di essere presente ai Mondiali di Atletica: entrambi, però, arrivano da una stagione estremamente complicata, passata quasi per intero a “restaurare il fisico“.

Soffermandosi proprio su Tamberi, La Stampa sottolinea come ormai l’altista azzurro abbia abituato tutti “ai conti alla rovescia carichi di pathos“. Il quotidiano torinese fa poi presente che sia Gimbo che Marcell, ovvero due degli ori più entusiasmanti per l’Italia alle Olimpiadi di quattro anni fa, sono ormai trentenni.

“Tutti puntano a Los Angeles 2028 e ognuno sa bene che con l’età si fanno i conti – aggiunge La Stampa – Cresciuta la popolarità, calata la resistenza“. Parole che lasciano trasparire come la fiducia in un ritorno ad altissimi livelli di Tamberi e Jacobs non sia massima. Tocca ai due campioni provare a dimostrare l’esatto contrario, magari partendo proprio dai Mondiali in programma da oggi fino al 21 settembre.