Jacobs, l’avvertimento è chiaro: non ha alternative

L’avvertimento rivolto a Marcell Jacobs ha spiazzato tutti i tifosi: il velocista azzurro non ha più alternative.

I tifosi italiani si aspettano grandi cose dagli atleti azzurri impegnati ai Mondiali di atletica di Tokyo. L’evento ha preso il via ieri e si concluderà il prossimo 21 settembre: il potenziale italiano è molto elevato, tenendo presente che scendono in pista nomi come Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Antonella Palmisano, senza dimenticare Andy Diaz e Leonardo Fabbri.

Non è tutto: ai Mondiali giapponesi prendono parte anche Gianmarco Tamberi – che ha deciso all’ultimo di esserci nonostante il problema alla gamba – e Marcell Jacobs. Proprio come Gimbo, anche il velocista azzurro ha conquistato una medaglia d’oro proprio a Tokyo nelle straordinarie Olimpiadi del 2021.

La speranza di tutti i tifosi è di vedere un Marcell Jacobs di nuovo competitivo come un tempo. Il 2025 non è stato un anno memorabile per il 30enne, che lo scorso agosto si è trovato costretto a rinunciare alle tappe della Diamond League di Losanna e Bruxelles a causa di un lieve infortunio muscolare.

Ultimatum per Jacobs, non ci sono più dubbi: ha parlato chiaro

Fortunatamente Jacobs ha smaltito il problema e ora è pronto a dare il meglio ai Mondiali in terra nipponica. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha fatto un quadro generale della spedizione azzurra e si è soffermato anche sul velocista medaglia d’oro quattro anni fa a Tokyo.

“Cambia il contesto, dobbiamo quasi dimenticare quello che abbiamo fatto – le parole di La Torre tramite i canali federali – Senza dubbio conta il numero dei finalisti, ma le punte devono fare le punte“. Sempre il dt si è poi detto convinto che Jacobs darà un contributo importante: “Marcell è un atleta che ha messo tutto se stesso per presentarsi competitivo e sono fiducioso che anche in chiave staffetta possa essere un elemento determinante”.

La Torre ha poi assicurato che la squadra azzurra è unita e che vede una certa continuità tra gli eroi di Tokyo 2021 e gli under 20 che oggi si stanno facendo valere. Elementi come Jacobs possono senz’altro dare una spinta in più a tutto il gruppo: Marcell è carico e determinato e tutto lascia pensare che potrà giocare un ruolo da protagonista sia nei 100 metri – anche se immaginare una medaglia è oggi piuttosto difficile – che nella staffetta.