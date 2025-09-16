L’Italia piange il suo campione, incidente terribile in allenamento: muore a soli 25 anni

L’atleta è deceduto dopo il terribile incidente in allenamento: tutta l’Italia sportiva è in lacrime, il lutto è dolorosissimo.

La notizia diffusa nelle scorse ore ha gettato nello sconforto tutta l’Italia sportiva. L’atleta ricoverato dopo essere rimasto vittima di un bruttissimo incidente durante un allenamento non ce l’ha fatta a sopravvivere. Familiari, amici e tifosi hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo che purtroppo non si è verificato. La tragedia si è consumata in Sudamerica: la violenta caduta ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha poi permesso il trasporto del ferito in ospedale.

Matteo Franzoso, 26enne sciatore italiano, è caduto a La Parva, in Cile, mentre svolgeva una sessione di allenamento, come riportato in una nota della Federazione Italiana Sport Invernali. Franzoso aveva riportato un trauma cranico e per questo è stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Santiago.

“Dopo la caduta in pista i soccorsi sono stati immediati – scriveva nel comunicato la FISI prima del tragico epilogo – Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della FISI è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione“.

Tutta l’Italia è in lacrime: lo sciatore non ce l’ha fatta

Nella giornata di domenica le condizioni di Matteo Franzoso venivano definite stazionarie: in Cile erano giunti anche i suoi genitori per stargli vicino e sperare in una ripresa del giovane atleta. Proprio oggi, martedì 16 settembre, Franzoso avrebbe compiuto 26 anni: i suoi compagni, ovvero Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni e il capitano Dominik Paris, sono devastati dal dolore.

Lo sciatore azzurro era specializzato nella discesa libera e nel super gigante. Il suo esordio in Coppa Europa è avvenuto quasi otto anni fa a Obereggen: quattro anni più tardi è invece arrivata la sua prima e unica gioia in supergigante a Zinal. Sempre nel 2021 Matteo Franzoso ha anche esordito in Coppa del Mondo sulle piste della Val Gardena. Proprio quest’anno era arrivato il miglior piazzamento nella classifica generale di Coppa del Mondo (154esimo posto).

Il 26enne aveva inoltre conquistato il titolo italiano nella combinata: un successo arrivato due anni fa a La Thuile. Franzoso non ha mai preso parte a Mondiali o Olimpiadi: un sogno che purtroppo è stato spezzato per sempre dalla tragica caduta in Cile. Le indagini stabiliranno se l’incidente si poteva evitare e se tutte le norme di sicurezza internazionali sono state adeguatamente rispettate.

“Si tratta di una tragedia per la famiglia e per il nostro sport – le parole del Presidente Fisi, Flavio Roda, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport – un dramma che ci riporta allo stato d’animo di poco meno di un anno fa, quando scomparve Matilde. È assolutamente necessario fare tutto il possibile perché non si ripetano più episodi del genere“.