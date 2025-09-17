Paola Egonu, la confessione spiazza: odio profondo

La confessione di Paola Egonu ha lasciato senza parole gli sportivi: la pallavolista azzurra ha parlato di un tema molto delicato.

I tifosi italiani hanno ancora negli occhi la splendida impresa realizzata dalla Nazionale femminile di volley. Dopo lo straordinario trionfo dello scorso anno ai Giochi Olimpici di Parigi è arrivata un’altra meravigliosa medaglia d’oro: l’Italia è tornata infatti sul tetto del mondo dopo 23 anni dall’ultima volta.

Le azzurre della pallavolo hanno conquistato questo successo battendo due avversarie fortissime come il Brasile e la Turchia, rispettivamente in semifinale e in finale. In entrambi i casi l’Italvolley ha avuto la meglio al quinto set, a dimostrazione di come siano stati match durissimi e molto tirati.

L’artefice principale di questo nuovo trionfo delle azzurre non può che essere il coach Julio Velasco, definito da molti uno dei migliori allenatori nella storia dello sport italiano. Tuttavia l’impresa è stata possibile solo grazie all’enorme valore delle atlete dell’Italvolley: tra le protagoniste del successo c’è ovviamente Paola Egonu, che assieme alle sue compagne può godersi l’oro olimpico, il Mondiale e anche le vittorie in Nations League.

Egonu, la confessione spiazza i tifosi: lo ha detto chiaramente

La 26enne opposto azzurra, fresca di rinnovo biennale (e di fascia da capitano) con la Numia Vero Volley Milano, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato le sue emozioni per questi ultimi anni così ricchi di vittorie. Impossibile non soffermarsi sul rapporto con Julio Velasco: “Lui parla a Paola prima che a Egonu: so che posso aprirmi e che è in grado di capire le mie emozioni e tranquillizzarmi quando mi carico di troppe responsabilità”.

Nel corso dell’intervista Paola Egonu ha però affrontato anche una questione che la tocca personalmente: “Se mi pesa il fatto che mi si chieda sempre di parlare di razzismo? Dipende da come se ne parla – ha detto la pallavolista al Corriere della Sera – Non mi interessano le polemiche, a me preme poter essere un riferimento per chi vive quello che ho vissuto io. Da piccola mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che ne parlasse”.

Egonu ha poi aggiunto che fin quando potrà essere d’aiuto a qualcuno su questo tema continuerà a spendersi in tal senso, senza preoccuparsi più degli ‘haters’: “I commenti d’odio che ogni tanto ricevo cerco di ignorarli perché non servono a nulla”.