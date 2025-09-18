Muore durante una partita, che tragedia: immagini raccapriccianti

La tragedia si è consumata durante la partita: il giocatore è crollato in campo, inutili i soccorsi.

Le immagini giunte dal Paraguay hanno ricordato agli appassionati di sport alcuni momenti terribili già vissuti in passato. In tanti hanno ancora negli occhi le tragedie capitate a Foe, Feher, Puerta, Morosini e tanti altri giocatori di calcio strappati alla vita dopo essere stati colpiti da malore in campo. Stavolta è il mondo del rugby a piangere la scomparsa di un atleta, venuto a mancare proprio mentre disputava un match con la sua squadra.

Esteban Cesar Racca, argentino, stava giocando il torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Union de Rugby de Paraguay con la sua squadra, l’Old King Club. Nel corso del match contro il Jabalies Rugby Club è improvvisamente crollato sul terreno di gioco, probabilmente a causa di un colpo alla testa rimediato tra i cinque e i dieci minuti precedenti.

Il medico legale incaricato del caso, Pablo Lemir, ha sottolineato che Esteban Cesar Racca è deceduto a causa di un trauma cranico. “E’ crollato durante una mischia – spiega il pubblico ministero – E’ uscito da quella formazione, ha fatto due passi ed è caduto“. I compagni di squadra hanno subito soccorso il 41enne, assieme ai medici presenti: ogni intervento si è però rivelato vano.

Crolla a terra durante la partita: il lutto è tremendo

Come affermato dalla Procura il giocatore di rugby dell’Old King Club ha ricevuto assistenza in ogni momento, come è possibile vedere anche dai tanti filmati che testimoniano quanto accaduto. Sempre la Procura ha però richiesto a entrambi i club il video completo del match per verificare se ci siano state condotte antisportive o qualsiasi azione che possa comportare una responsabilità penale.

Struggente il messaggio pubblicato dall’Old King Club sul proprio profilo social: “È con profondo dolore che salutiamo il nostro compagno di squadra Esteban Racca. Oggi il rugby ci ricorda la fragilità della vita. La tua dedizione, la tua passione e la tua amicizia rimarranno per sempre nei nostri ricordi e nella storia di questo club – le parole del club del rugbista scomparso – Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la famiglia del rugby in questo momento di tristezza. Riposa in pace, fratello della palla ovale“.

▶️IMÁGENES SENSIBLES | ​🛑 🏉Rugbista argentino perdió la vida en pleno partido en el Comité Olímpico. 🔴​Se trata de Esteban César Racca (41), quien ayer habría sufrido un traumatismo craneoencefálico.pic.twitter.com/6TCeMrZ9dh — DELPY 📱🎬 (@delpynews) September 15, 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Old King Club Rugby (@okc.rugby)

Anche la Paraguayan Rugby Union ha espresso “profondo dolore” per la scomparsa di Esteban Cesar Racca: “In questo momento difficile, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e all’intera comunità del rugby“.