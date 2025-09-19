La rivelazione sconvolge lo sport: ha un tumore al cervello

La notizia del tumore al cervello che ha colpito il noto atleta ha davvero sconvolto tutti gli appassionati di sport.

La notizia ha letteralmente sconvolto tutti gli appassionati di sport. E’ stata la famiglia a confermare la tremenda diagnosi: l’atleta ha un tumore al cervello e per questo si sta sottoponendo a delle cure adeguate. Una rivelazione che ha sconcertato i tantissimi fan che lo ammirano non solo per quanto fatto vedere in campo, ma anche per il coraggio dimostrato nel raccontarsi.

Jason Collins aveva deciso di ritirarsi dal basket giocato nel 2014: poco prima era stato il primo giocatore attivo dell’NBA a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Ora l’ex centro deve lottare con un tumore al cervello, come dichiarato dai suoi familiari. La conferma è arrivata anche dalla North American Basketball League, che in un comunicato ha precisato che Collins e la sua famiglia apprezzano molto “il sostegno e le preghiere” e chiedono il rispetto della loro privacy, “così da potersi concentrare completamente sulla sua salute e sul suo benessere“.

In 13 anni di carriera in NBA Jason Collins ha indossato le canotte dei New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics e Washington Wizards. Collins ha poi concluso la sua avventura da giocatore professionista tornando ai Nets, nel frattempo trasferiti a Brooklyn. Ha raggiunto nove volte i playoff, in sei occasioni con i New Jersey Nets e in altre tre con gli Atlanta Hawks.

Sport sconvolto: l’ex giocatore ha un tumore al cervello

Nel 2013 Jason Collins ha deciso di fare coming out e dichiarare la propria omosessualità. L’ex centro ha scelto di farlo tramite un’intervista rilasciata al noto periodico sportivo statunitense Sports Illustrated. Prima di lui, nel 2007, era stato John Amaechi a rivelare la propria omosessualità: tuttavia l’ex Orlando Magic, Utah Jazz e Virtus Bologna si era ritirato nel 2003.

Collins, con il proprio coming out, divenne invece il primo atleta dichiaratamente omosessuale in attività in uno dei quattro principali campionati sportivi nordamericani: negli ultimi anni ha ricoperto anche un ruolo di ambasciatore per la lega, promuovendo l’inclusività e la diversità.

Sending our love and support to @jasoncollins98 and his family ❤️ pic.twitter.com/Tcq3oO08so — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 11, 2025

La notizia della sua malattia ha toccato moltissimo i tifosi, specialmente quelli dei Nets: la franchigia ha voluto pubblicare un post per mostrare tutta la propria vicinanza all’ex giocatore in questo momento così difficile. “Mandiamo il nostro amore e sostegno a Jason Collins e alla sua famiglia“, le parole dei Brooklyn Nets.