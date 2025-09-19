Serie A, stasera riparte il Campionato: a Lecce il via della 4^ giornata

Prende il via a Lecce la 4^ giornata di Serie A. In campo stasera alle 20.45 Lecce e Cagliari. I padroni di casa hanno pareggiato alla prima giornata per poi perdere contro Milan e Atalanta e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e dei primi punti in casa davanti al proprio pubblico. Molto meglio invece il Cagliari, i sardi hanno pareggiato alla prima contro la Fiorentina perdendo poi soltanto allo scadere contro il Napoli. L’ultima giornata ha visto i ragazzi di Pisacane vincere contro il Parma 2-0 conquistando così i primi 3 punti stagionali. Obbligatorio quindi o quasi vincere per la banda Di Francesco per evitare di rimanere ancorati alle ultimissime posizioni in classifica.

Sabato 20/09, in campo Juventus e Milan

A continuare il programma della 4^ giornata di Serie A alle 15.00 di Sabato ci sarà la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Genoa. Il campionato dei felsinei è stato fino ad ora a due facce. Il Bologna ha perso entrambe le gare giocate in trasferta, sempre 1-0 contro Roma e Milan, battendo il Como con il medesimo punteggio nell’unico match casalingo. Italiano vorrà quindi confermarsi davanti alle mura amiche. Dall’altra parte il Genoa ha pareggiato alla prima contro il Lecce e la scorsa 1-1 contro il Como perdendo soltanto di misura alla 2^ giornata contro la Juventus. Prestazioni più che risultati quelle del Grifone che lasciano aperto ad ogni risultato per un match che si presenta equilibrato.

Alle 18.00 scenderanno poi in campo al Bentegodi Hellas Verona e Juventus. Gli scaligeri hanno pareggiato 1-1 contro l’Udinese e 0-0 contro la Cremonese subendo una pesante sconfitta 4-0 contro la Lazio. Dall’altra parte la Juventus ha sempre vinto in campionato ma arriva da due gare molto dispendiose, il successo 4-3 contro l’Inter e il pareggio 4-4 contro il Borussia Dortmund in Champions. Match quindi da non sottovalutare per la banda Tudor che ha comunque l’obbligo di vincere per confermarsi in vetta. Vetta a cui aspira il Milan, gli uomini di Allegri dopo il ko contro la Cremonese hanno sconfitto Lecce e Bologna e sono attesi ora dall’ostica sfida all’Udinese ancora imbattuta(7 punti in 3 gare, 3 contro l’Inter). Il match di Udine sarà quindi un banco di prova importante per Allegri e i suoi.

Domenica 21/09, il Derby di Roma apre le danze

Ad aprire le danze della Domenica di Serie A ci sarà il Derby di Roma. Alle 12.30 si sfideranno la Lazio di Sarri, alla settima stracittadina e la Roma di Gasperini, primo Derby per lui. Una gara speciale e che vedrà entrambe le squadre alla ricerca del riscatto dopo il ko nello scorso turno. Lazio che ha totalizzato 3 punti in 3 gare perdendo entrambe le trasferte contro Como e Sassuolo e strapazzando il Verona in casa. Roma che aveva sconfitto Bologna e Pisa nelle prime due ma che nell’ultima uscita ha perso di misura contro il Torino. Entrambe quindi alla ricerca di riscatto con i giallorossi che non potranno certamente contare su Dybala infortunato. A continuare il programma una doppia sfida alle 15, Cremonese-Parma. La prima in casa per Jamie Vardy in Serie A e Torino-Atalanta, Juric affronta il suo passato alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo il pesante 4-0 di Parigi in Champions League.

Fiorentina-Como e Inter-Sassuolo a chiudere la domenica di Serie A

Alle 18.00 l’interessante sfida del Franchi tra Fiorentina e Como. I viola sono la vera delusione di questo inizio di Serie A. I ragazzi di Pioli arrivano dal ko 3-1 contro il Napoli, ma prima di quella gara hanno racimolato soltanto 2 punti tra Cagliari e Torino con due prestazione per nulla memorabili. Dall’altra parte il Como continua a divertire trascinato da uno spettacolare Nico Paz, l’argentino autore di 2 gol in 3 gare è atteso protagonista anche al Franchi. Franchi dove Kean e il recuperato Gudmundsson sono ancora alla ricerca del primo gol stagionale in Serie A. Domenica della 4^ giornata che si chiude al Meazza dove l’Inter ospita il Sassuolo. I nerazzurri hanno vinto in settimana 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax e vogliono tornare a fare punti anche in Serie A dopo i due ko con Udinese e Juventus. Il Sassuolo dopo aver perso nelle prime 2 giornate contro Napoli e Cremonese ha trovato la prima vittoria 1-0 contro la Lazio e contro l’Inter cerca continuità.

Lunedì 22/09, Napoli-Pisa chiude la 4^ di Serie A

A chiudere la 4^ giornata di Serie A sarà poi lunedì sera alle 20.45 la sfida del Diego Maradona tra Napoli e Pisa. Gli azzurri arrivano da un inizio di campionato stellare. Ieri è arrivato il primo ko 2-0 contro il Manchester City in Champions League. Gli azzurri in 10 dal 21′ per l’espulsione di Di Lorenzo, hanno certamente speso tante energie per provare a reggere l’urto degli inglesi e dovranno stare attenti alla voglia di riscatto del Pisa. I nerazzurri infatti dopo aver sorpreso tutti alla prima contro l’Atalanta, 1-1 a Bergamo contro la banda Juric, hanno perso entrambi i match successivi, 0-1 contro Roma e Udinese. La sfida al Napoli non è certo la più semplice, ma Gilardino e i suoi vorranno certamente ben figurare davanti ad un Maradona che lunedì vorrà certamente trascinare il Napoli al quarto successo su 4 in campionato.