Ct in lacrime, lutto terribile: devastato dal dolore

Il CT è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere: il lutto è davvero devastante, lo ha saputo prima della partita.

Le immagini delle sue lacrime hanno fatto il giro del web e hanno stretto il cuore di tutti gli appassionati di sport. Il Commissario Tecnico non ce l’ha fatta a reggere l’emozione di fronte alla notizia del terribile lutto che l’ha colpito: il dolore, come si può chiaramente percepire dal suo pianto in diretta, è davvero devastante.

Poco prima del match tra Brasile e Serbia, ultima partita della fase a gironi del Mondiale di volley in corso in questi giorni nelle Filippine, Bernardinho ha ricevuto la notizia della morte di sua madre, Maria Angela Rezende, scomparsa in patria all’età di 90 anni. Il coach dei verdeoro non ha potuto fare rientro in Brasile per stare vicino alla mamma negli ultimi momenti della sua vita: Bernardinho è rimasto con la sua squadra, dando una grande dimostrazione di professionalità, ma quando ha ricevuto la notizia non ha potuto fare a meno di sciogliersi in lacrime.

Il video pubblicato sui social mostra Bernardinho che durante il riscaldamento si lascia andare a un pianto doloroso. Ricardo Lucarelli, veterano della Nazionale brasiliana, si è avvicinato al coach e lo ha abbracciato, cercando di dargli tutto il proprio conforto in un momento così difficile.

CT distrutto dal dolore: il messaggio è struggente

I giocatori del Brasile hanno fatto di tutto per provare a regalare la vittoria al tecnico ma contro la Serbia non c’è stato nulla da fare. La sconfitta per 0-3 ha estromesso i verdeoro dalla competizione: per la prima volta dopo 23 anni i brasiliani, vincitori di tre titoli mondiali, sono costretti a scendere giù dal podio.

Dopo il match è stato proprio Lucarelli a parlare ai microfoni, soffermandosi anche sul grave lutto che ha colpito il coach Bernardinho: “Oltre alla sconfitta, c’è questo motivo di tristezza. Tutti volevano questa vittoria per l’allenatore, ma ovviamente non l’abbiamo ottenuta. È triste“.

De partir o coração ver o Bernardinho chorar pic.twitter.com/fBOe5MEKqz — Viúva Daher. (@badviuv) September 18, 2025

Lo stesso Bernardinho ha poi voluto pubblicare un commosso messaggio sui social per ricordare la mamma scomparsa: “Sono molto triste di essere lontano e di non poterti dire addio, mamma, ma il mio cuore è colmo di gratitudine per aver avuto il tuo amore, il tuo affetto e la tua dedizione per più di 60 anni. Riposa in pace. Ti amo, mamma“.