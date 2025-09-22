Malattia fulminea, addio al grande campione: è morto a soli 32 anni

Il grande campione è scomparso a soli 32 anni a causa di una breve malattia: la notizia ha gettato nello sconforto tutti gli sportivi.

Una notizia tristissima che ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di sport. Nelle scorse ore è venuto a mancare un atleta che ha scritto pagine importanti nella storia recente dell’atletica: purtroppo la malattia non gli ha lasciato scampo, strappandolo alla vita a soli 32 anni. Molti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per ricordare il grande mezzofondista.

Jairus Birech è deceduto nella serata di giovedì dopo una breve malattia. Suo fratello Alex Rotich ha comunicato a Citizen TV che l’atleta è spirato nell’ospedale Moi di Eldoret, nel nord del Kenya, il Paese che aveva dato i natali a Birech: si trovava ricoverato nel plesso ospedaliero da qualche giorno. Sempre il fratello ha spiegato che all’atleta erano state diagnosticate sia la tubercolosi che la meningite.

La notizia della morte di Jairus Birech si è diffusa rapidamente, prima in Kenya e poi nel resto del mondo. Il 32enne è stato uno degli atleti più importanti del suo Paese: molti i successi conseguiti da Birech nel corso della sua carriera. Nato nel 1992, il mezzofondista kenyota era soprattutto uno specialista dei 3000 siepi.

Addio al grande campione: tutto il Paese in lutto

Tra le sue vittorie più prestigiose si ricordano soprattutto la medaglia d’oro ai campionati africani di Marrakesh nel 2014 e le due affermazioni in Diamond League, la prima sempre nel 2014 e la seconda l’anno successivo. Birech è riuscito a centrare un trionfo molto importante anche in Italia: nel 2016, infatti, il mezzofondista del Kenya vinse la Cinque Mulini. Proprio quel successo consentì all’atleta africano di consacrarsi come uno dei principali protagonisti del mezzofondo internazionale.

Da ricordare anche la medaglia d’argento conquistata nel 2014 ai Giochi del Commonwealth, la medaglia d’argento ai Campionati Africani Juniores di Atletica Leggera del 2011 e il quarto posto agli All-Africa Games, sempre nel 2011. Nel 2014, senz’altro il suo anno di grazia, Jairus Birech è stato il siepista più veloce al mondo.

Il suo miglior tempo personale nei 3000 siepi è stato di 7:58.41 minuti: un risultato che gli ha permesso di piazzarsi tra i primi dieci di tutti i tempi. Il mezzofondista originario di Uasin Gishu lascia sua moglie, Gladys Kimaiyo, e due figli. Il lutto ha suscitato un dolore immenso in tutti coloro che ne avevano potuto apprezzare non solo le straordinarie doti sportive ma anche l’aspetto umano.