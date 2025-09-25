Lutto nello sport, dolore immenso: Italia a pezzi

Il lutto che ha colpito il mondo dello sport è davvero terribile: se n’è andato un punto di riferimento, tante lacrime.

La notizia si è diffusa nelle scorse ore lasciando attoniti tutti gli appassionati sportivi. E’ soprattutto il mondo del calcio a dover fare i conti con un altro dolorosissimo lutto: la scomparsa della figura di riferimento ha gettato nello sconforto i tanti che avevano avuto la possibilità di ammirarne non solo le qualità nel settore dello sport, ma anche le doti umane.

Corrado Angeloni, 74 anni, è venuto a mancare nella giornata di martedì all’ospedale di Imperia. Una perdita che ha gettato nello sconforto tutta la sua città, Sanremo, dove ha lavorato per tanti anni come assicuratore. Angeloni, come accennato, è ricordato anche per essere stato una delle figure più importanti nel panorama calcistico della provincia di Imperia.

Coloro che hanno qualche anno in più lo ricordano di certo nelle vesti di calciatore: negli anni ’70 Corrado Angeloni fu un elemento di spicco della Carlin’s Boys, storica società sportiva sanremese. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo Angeloni è diventato allenatore della stessa squadra, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani valori come rispetto e passione.

Lutto nel mondo dello sport: è stato davvero un grande

Nel corso della sua vita Angeloni ha anche ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Provinciale della FIGC-LND (Lega Nazionale Dilettanti). Nel periodo in cui ha svolto questo incarico si è sempre distinto non solo per l’impegno profuso, ma anche per il grande equilibrio: una garanzia per tutti i club.

L’enorme stima per Angeloni è poi determinata anche dalle sue qualità umane. In tantissimi lo ricordano come un uomo gentile e generoso, sempre disponibile, pronto a venire incontro e a dare il suo contributo: anche per questo la notizia della sua scomparsa ha destato grande dispiacere nell’intera comunità. L’ex presidente del Comitato Provinciale FIGC-LND è stato un autentico punto di riferimento, non solo nel mondo dello sport ma anche nel sociale.

Il Partito Democratico di Sanremo ha voluto omaggiarlo con parole che confermano la sua indole generosa: “Ricordiamo il suo impegno nel partito sempre rivolto a favore della collettività, la sua correttezza e la sua disponibilità“. Anche sui social sono comparsi molti commenti di cordoglio per la morte di Angeloni: “Sentite condoglianze – si legge in uno di questi – Mio indimenticabile allenatore“. Corrado Angeloni lascia la moglie Maria Pia e il figlio Claudio.