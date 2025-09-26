Lacrime Zanardi, notizia da brividi: tifosi commossi

L’ultima notizia su Alex Zanardi ha commosso davvero tutti i tifosi: nessuno se l’aspettava, l’emozione è fortissima.

I tantissimi tifosi di Alex Zanardi sperano sempre di ricevere qualche buona notizia sulle condizioni di salute del campione paralimpico. Sono ormai passati più di cinque anni da quel terribile incidente in Toscana, precisamente sulla Statale 146 a Pienza (Siena), quando l’ex pilota di Formula 1 venne travolto da un camion mentre era impegnato in una staffetta di beneficenza in handbike.

Da quel 19 giugno 2020 Zanardi ha dovuto di nuovo affrontare una prova durissima come già gli era accaduto 19 anni prima al Lausitzring, in Germania, quando il violentissimo scontro con la vettura guidata da Alex Tagliani gli costò l’amputazione di entrambi gli arti inferiori.

Il campione bolognese, dopo l’incidente in handbike, è stato sottoposto a diverse operazioni e ha passato molto tempo tra vari ospedali: solo dopo un anno e mezzo dal tremendo schianto è riuscito a tornare a casa, dove ancora oggi prosegue la riabilitazione seguito dai professionisti e supportato dai suoi familiari.

Zanardi, fan in lacrime: la notizia ha commosso tutti

Ma come sta Alex Zanardi? Al momento non ci sono novità sui suoi progressi: la famiglia ha scelto di mantenere la totale riservatezza e di proteggere il campione paralimpico da qualsiasi invasione alla sua privacy. Tutto ciò che si sa è che il bolognese segue terapie specialistiche e lavora ogni giorno a un recupero che ovviamente è molto complesso.

Eppure ancora oggi, nonostante non compaia in pubblico da oltre cinque anni, la figura di Zanardi è fonte di coraggio, tenacia, determinazione e ispirazione per tantissimi che vogliono seguire il suo esempio. Basti pensare al successo della staffetta paralimpica Obiettivo Tricolore, ideata proprio da Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo le ferite inferte dalla pandemia di Covid-19 e dal lockdown.

Obiettivo Tricolore ha come obiettivo quello di far sì che sempre più disabili si avvicinino allo sport: proprio grazie a questo impegno molte persone con disabilità hanno scelto l’handbike o altri strumenti per cimentarsi nelle varie discipline sportive. La grande staffetta paralimpica è giunta alla sua quinta edizione e il prossimo 4 ottobre farà tappa a Monselice, in provincia di Padova, con arrivo previsto alle ore 17.

“Sarà un momento speciale per la Città, che potrà accogliere e sostenere da vicino i protagonisti di questa straordinaria avventura sportiva e umana“, fa sapere sul proprio sito il Comune di Monselice, che ha scelto anche di fornire il patrocinio all’iniziativa: una conferma, si legge nel comunicato, “della vicinanza e del sostegno dell’amministrazione comunale a un progetto che unisce sport e valori sociali“.