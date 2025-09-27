Basket senza parole, Polonara commuove: annuncio da brividi

Il messaggio di Achille Polonara ha commosso tutti gli appassionati di basket che attendevano con ansia novità sulle sue condizioni.

Tutti gli appassionati di basket sono da tempo vicini ad Achille Polonara. L’ala grande della Dinamo Sassari sta infatti combattendo una forma di leucemia mieloide che lo ha obbligato a sottoporsi a un ciclo di cure a Valencia per alcuni mesi. Polonara ha quindi dovuto interrompere nuovamente la sua carriera agonistica come già accaduto due anni fa, quando si sottopose a un intervento chirurgico dopo la scoperta di una neoplasia testicolare.

Nei giorni scorsi Polonara ha fatto rientro a Bologna per iniziare un nuovo ciclo di chemioterapia ma soprattutto per sottoporsi a un trapianto di midollo osseo. Un’operazione possibile grazie a una donatrice statunitense: il midollo si è rivelato compatibile al 90%. Un paio di giorni prima di sottoporsi all’intervento il 33enne anconetano aveva voluto mandare un messaggio ai suoi follower dai profili social dell’Eurolega, ringraziando tutti per l’amore e il supporto ricevuto quotidianamente.

“Sono pronto per il trapianto e non vedo l’ora di farlo. Ci vediamo presto in campo e grazie mille“, aveva detto Polonara, rassicurando i fan. Fortunatamente l’operazione è andata nel migliore dei modi: sempre il cestista della Dinamo Sassari ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per informare i tifosi che il trapianto di midollo osseo, eseguito dall’equipe dell’ospedale Sant’Orsola, è andato a buon fine.

Polonara, il messaggio commuove tutti: ora è ufficiale

“Trapianto, tutto ok“, scrive Polonara, con la mano sinistra che fa il segno della vittoria e soprattutto un abbozzo di sorriso sul suo volto stanco. Ora l’atleta marchigiano è atteso dalla sfida decisiva: la speranza di tutti i fan della palla a spicchi è che possa vincere definitivamente la malattia e tornare in campo.

Di sicuro la determinazione, la tenacia e la voglia di lottare non mancano ad Achille, che può contare sull’affetto e il sostegno non solo dei familiari e degli amici, ma anche di tutto il mondo del basket.

Basti pensare alle dimostrazioni di affetto ricevute nelle scorse ore via social: il messaggio della Dinamo Sassari ha commosso tutti, così come la maglia bianconera – autografata da tutte le calciatrici della Juventus Women – con il nome Polonara e il numero 33, fino ad arrivare ai numerosissimi commenti di tutti coloro che non vedono l’ora di riaverlo di nuovo in campo. Achille ce la sta mettendo tutta e la buona riuscita del trapianto può essere davvero un passo decisivo.