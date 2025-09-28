Alberto Tomba, quasi nessuno lo sapeva: come vive oggi

Alberto Tomba ha fatto entusiasmare gli sportivi italiani per tanti anni: ecco come vive oggi il grandissimo campione.

Cinquanta vittorie in carriera – 35 in slalom e 15 in gigante – che lo pongono al quarto posto tra i più vincenti in Coppa del Mondo dietro Stenmark, Hirscher e Maier, il trionfo nella Coppa assoluta nel 1995 più otto Coppe di specialità, i due ori olimpici in slalom gigante e il terzo oro olimpico nello slalom speciale, fino ad arrivare ai due ori ai Mondiali del 1996.

Successi straordinari che hanno reso Alberto Tomba uno dei migliori sportivi italiani di tutti i tempi e una vera e propria icona per gli appassionati di sci. Furono proprio le Olimpiadi invernali del 1988 a Calgary a decretare l’esplosione del talento dell’atleta bolognese: una discesa straordinaria, indimenticabile, che tenne milioni di italiani incollati allo schermo mentre andava in onda il Festival di Sanremo.

Un fenomeno non solo sulla neve, ma anche a livello mediatico: non a caso per tanti anni le sue gare hanno catalizzato l’attenzione di tantissimi italiani, disposti a rinunciare a tutto pur di vedere in diretta le imprese di Alberto Tomba. Nel 1998 il campione emiliano decise di ritirarsi dopo una carriera ricca di soddisfazioni: i suoi trionfi gli permisero nel 2015 di entrare anche nella Hall of Fame dello sci. Ma cosa fa oggi Tomba?

Tomba, tutta la verità: ecco cosa fa oggi

In tempi recenti ha avuto grande riscontro il documentario ‘Alberto Tomba: vincere in salita’ prodotto da Netflix, un’opera dove vengono ripercorse tutte le tappe della carriera del grande campione. Oggi il 58enne vive a Bologna e di tanto in tanto continua a coltivare il suo grande amore per gli sci, anche se solo per divertimento.

Al tempo stesso Tomba è impegnato nel promuovere lo sport in tutto il Paese: il vincitore della Coppa del Mondo 1995 partecipa spesso a eventi e iniziative volte a diffondere il più possibile lo sci in Italia. Rispetto ai tempi in cui era davvero uno dei personaggi più amati dalla popolazione la sua vita è molto più tranquilla e riservata.

Tuttavia il bolognese è comunque attivo per cercare di mostrare tutte le caratteristiche più belle dello sport che lo ha reso famoso in tutto il mondo e che gli ha permesso di raggiungere traguardi che resteranno per sempre scolpiti nella storia dello sci.