SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Alberto Tomba, quasi nessuno lo sapeva: come vive oggi

Alberto Tomba, quasi nessuno lo sapeva: come vive oggi

di

Alberto Tomba ha fatto entusiasmare gli sportivi italiani per tanti anni: ecco come vive oggi il grandissimo campione.

Cinquanta vittorie in carriera – 35 in slalom e 15 in gigante – che lo pongono al quarto posto tra i più vincenti in Coppa del Mondo dietro Stenmark, Hirscher e Maier, il trionfo nella Coppa assoluta nel 1995 più otto Coppe di specialità, i due ori olimpici in slalom gigante e il terzo oro olimpico nello slalom speciale, fino ad arrivare ai due ori ai Mondiali del 1996.

Alberto Tomba
Alberto Tomba, quasi nessuno lo sapeva: come vive oggi – Sportitalia.it (Screen YouTube)

Successi straordinari che hanno reso Alberto Tomba uno dei migliori sportivi italiani di tutti i tempi e una vera e propria icona per gli appassionati di sci. Furono proprio le Olimpiadi invernali del 1988 a Calgary a decretare l’esplosione del talento dell’atleta bolognese: una discesa straordinaria, indimenticabile, che tenne milioni di italiani incollati allo schermo mentre andava in onda il Festival di Sanremo.

Un fenomeno non solo sulla neve, ma anche a livello mediatico: non a caso per tanti anni le sue gare hanno catalizzato l’attenzione di tantissimi italiani, disposti a rinunciare a tutto pur di vedere in diretta le imprese di Alberto Tomba. Nel 1998 il campione emiliano decise di ritirarsi dopo una carriera ricca di soddisfazioni: i suoi trionfi gli permisero nel 2015 di entrare anche nella Hall of Fame dello sci. Ma cosa fa oggi Tomba?

Tomba, tutta la verità: ecco cosa fa oggi

In tempi recenti ha avuto grande riscontro il documentario ‘Alberto Tomba: vincere in salita’ prodotto da Netflix, un’opera dove vengono ripercorse tutte le tappe della carriera del grande campione. Oggi il 58enne vive a Bologna e di tanto in tanto continua a coltivare il suo grande amore per gli sci, anche se solo per divertimento.

Alberto Tomba
Tomba, tutta la verità: ecco cosa fa oggi – Sportitalia.it (Screen YouTube)

Al tempo stesso Tomba è impegnato nel promuovere lo sport in tutto il Paese: il vincitore della Coppa del Mondo 1995 partecipa spesso a eventi e iniziative volte a diffondere il più possibile lo sci in Italia. Rispetto ai tempi in cui era davvero uno dei personaggi più amati dalla popolazione la sua vita è molto più tranquilla e riservata.

Tuttavia il bolognese è comunque attivo per cercare di mostrare tutte le caratteristiche più belle dello sport che lo ha reso famoso in tutto il mondo e che gli ha permesso di raggiungere traguardi che resteranno per sempre scolpiti nella storia dello sci.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×