Tragedia durante la gara, arresto cardiaco: muore davanti a tutti

Dramma inenarrabile durante un evento sportivo in Italia. Non c’è stato niente da fare benché l’ambulanza fosse sul posto…

Nel nostro paese, esiste una severa regolamentazione riguardo palestre ed eventi sportivi proprio per ridurre al minimo i rischi di un malore fatale. La pratica dell’attività sportiva, specie se non si parla di eventi professionistici dove ci sono controlli medici costanti e ufficiali, può diventare pericolosa nel caso di atleti che hanno problemi non dichiarati, non scoperti o quando si tengono in condizioni di forte freddo o caldo.

Nonostante queste regole che servono a tutelare la salute di tutti i partecipanti ad un evento e benché tali episodi siano molto rari, un malore in campo, in pista o in qualsiasi altra pratica sportiva può risultare fatale anche se i medici sono presenti. Sono casi molto difficili da vedere, per fortuna, ma quando accade, gli organizzatori di un evento devono interrogarsi profondamente su cosa possa essere andato storto durante lo svolgimento della gara.

Purtroppo in queste ore a Trieste in Italia è successo proprio l’impensabile: un uomo si è sentito male durante un intenso esercizio fisico tenutosi nel mezzo di un importante evento sportivo e quella che doveva essere una giornata di festa all’insegna dello sport si è tramutata subito in un dramma in cui l’intervento dei sanitari nulla ha potuto per salvare una vita.

Muore durante l’evento: malore per un 51 enne

Nel corso del pomeriggio di ieri l’importante evento sportivo di Coastal Rowing che si è tenuto a Trieste è stato interrotto per una drammatica fatalità: Daniele P., un uomo di 51 anni che partecipava alla manifestazione sportiva ha avuto un malore risultato fatale. L’uomo era tesserato presso la Canottieri Garda-Salò ed ha accusato un malore all’altezza del Molo Audace causando subito l’interruzione della gara e l’intervento dei sanitari sul posto.

Secondo le testimonianze di chi era presente, l’uomo è stato subito tratto a riva dai medici che hanno dato il via alle procedure di rianimazione purtroppo senza ricevere segnali positivi e il 51enne è stato dichiarato morto poco dopo. Una fatalità su cui ora serve un’indagine, per chiarire se la vittima avesse qualche condizione pre esistente o se si sia trattato di un malore davvero impossibile da evitare.

A differenza del canottaggio tradizionale il coastal rowing si tiene in acque libere e gli atleti affrontano corrente e vento molto forti, motivo per cui serve una preparazione fisica estremamente elevata per cimentarsi in queste gare. Forse, il troppo sforzo nell’affrontare i flutti può essere stato uno dei motivi alla base della tragedia.