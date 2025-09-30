Leclerc si è stufato davvero: annuncio improvviso, è già finita

La pazienza è finita, ora Charles Leclerc non vuole saperne niente. Secondo lui, non appartengono nemmeno a questo sport.

La scuderia Ferrari ha avuto nelle sue fila grandi e sfortunati piloti, negli ultimi anni, atleti che nonostante un talento cristallino ed innegabile non hanno mai avuto la gioia di poter alzare un trofeo iridato nel campionato che la squadra italiana non vince dal 2008. Gente come Felipe Massa o Charles Leclerc, nel suo caso almeno per ora, non ha mai vinto un titolo ufficiale in Formula 1.

Forse, a permettere a Ferrari di avvicinarsi al tanto ambito titolo per cui la squadra ha lottato con tutte le sue forze ma senza mai arrivarci davvero vicina – salvo che nel 2022 quando il team arrivò molto vicino a strappare il Titolo Costruttori a Red Bull – potrebbe essere il cambio di regolamento del prossimo anno, con il 2026 che vedrà auto progettate in modo ben diverso, azzerando i vantaggi di chi ha dominato quest’anno come McLaren e Red Bull.

Nel frattempo però la pazienza di Charles Leclerc viene messa a dura prova. Quest’anno, di vittoria nemmeno a parlarne: Lewis Hamilton non è mai stato competitivo e Leclerc ha messo da parte qualche podio e poco altro. Una Ferrari opaca e forse non all’altezza delle aspettative che fans ed addetti ai lavori hanno nei suoi confronti potrebbe spingere il pilota a guardarsi attorno, come molti hanno ipotizzato.

Leclerc, la critica feroce

Per il momento, Leclerc giura ancora fedeltà al team che gli ha dato oggettivamente tutto, in questi anni, meno che un’auto davvero competitiva. Ad attirare le critiche del pilota monegasco semmai sono state alcune proposte della FIA che sembrano averlo turbato parecchio. Una su tutte potrebbe spingerlo a protestare con maggiore veemenza.

In queste ore la FIA starebbe discutendo di due proposte per rendere il mondiale più spettacolare: la prima è quella di aggiungere ulteriori gare sprint, competizioni molto brevi che si articolano su cento chilometri tenute nei weekend di gara che assegnano da 8 ad 1 punto ai piloti che si piazzano, la seconda riguarda invece l’opzione di invertire la griglia, ossia, far partire primi i piloti che sono arrivati agli ultimi posti in qualifica, un tentativo di “pareggiare” le forze in campo durante la gara.

Nessuna di queste proposte pare piacere molto a Leclerc che le ha criticate duramente: “Credo che il numero di gare sprint che abbiamo al momento sia sufficiente e non vorrei che se ne aggiungessero altre”, una delle sue dichiarazioni. Ancora più acuta la critica all’idea di invertire la griglia: “Non è davvero qualcosa che ritengo debba far parte del DNA della Formula 1. Penso che la Formula 1 debba rimanere così com’è attualmente e non credo che dobbiamo reinventare nulla”. Cambi di regolamento, quindi, che non piacciono per nulla al pilota e che Leclerc si augura non abbiano mai luogo.