Strazio Marc Marquez: il dramma che ha sconvolto la MotoGP

Con la gara in Giappone, Marc Marquez è tornato a vincere in MotoGP dopo un lungo digiuno. Il calvario che ha affrontato dietro le quinte è stato devastante.

Pochi piloti come Marc Marquez hanno saputo indirizzare la loro carriera esattamente dove volevano portarla dopo aver passato dei momenti talmente neri da far pensare a tutti i fans della MotoGP che ormai, la loro carriera fosse finita del tutto. Lo spagnolo quest’anno si è ripreso il titolo, su quella stessa pista giapponese dove il compagno di squadra Francesco Bagnaia ha trovato la vittoria dopo un anno passato senza.

La squadra esulta ma il palcoscenico è tutto di Marc Marquez e nemmeno la notizia che forse, Liberty Media smetterà di contare i titoli nelle classi diverse da quella regina come titoli ufficiali tocca lo spagnolo che riguarda il percorso che ha fatto per arrivare fino a qui. Un titolo ottenuto dopo sei anni di digiuno e soprattutto, dopo aver toccato il fondo nella sua lunga carriera.

A far esplodere la carriera di Marquez in MotoGP è il team Honda HRC, lo stesso che lo metterà alla porta pochi anni dopo, nel suo momento difficile. Con i colori bianco e arancio, Marquez conquista ben sei titoli di cui quattro consecutivi, inframmezzati solo dalla brutta stagione del 2015 che lo vedrà ritirarsi sei volte in tutto il campionato.

Marquez, il crollo e la lenta risalita

Lo spartiacque della carriera di Marquez, in positivo ma soprattutto in negativo, è la frattura rimediata nel 2020 al Gran Premio di Jerez. Una brutta caduta fa si che al pilota si fratturi l’omero: il suo rientro affrettato, un errore come ammette ad oggi lo stesso pilota iberico, porta a varie complicanze tra cui un’infezione finché l’atleta non inizia ad inanellare prestazioni negative che, nel 2023, lo portano a separarsi dalla squadra.

Nel 2024, con quattro operazioni alle spalle e una carriera in forse, Marquez si trova in Ducati Gresini, team satellite della squadra Ducati Lenovo in cui correrà solo un anno dopo “soffiando” il posto ad Enea Bastianini dopo essere arrivato terzo in classifica. E poi, quest’anno la bella conclusione che ci aspettavamo ormai da diverse gare. Nove, i titoli conquistati dal pilota spagnolo.

Per l’atleta plurititolato, questo è stato il campionato più importante perché non era affatto scontato che si riprendesse da un momento così nero, a trent’anni passati: forse, le sue dichiarazioni ufficiali dopo l’assegnazione del titolo dicono davvero tutto. “Ho commesso grandi errori nella mia carriera, ma abbiamo lottato e sono tornato a vincere: ora sono in pace con me stesso“.