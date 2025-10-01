SI HD

Pedullà: “De Rossi-Torino è una strada, ma non l’unica”

Ultime di mercato di Alfredo Pedullà che parla così di Daniele De Rossi: “Daniele De Rossi ha voglia di tornare, una strada porta al Torino, ma non è l’unica”.

Come sta andando l’Ostiamare di De Rossi?

Da quando De Rossi è diventato presidente dell’Ostiamare, la squadra in cui è cresciuto, le cose non stanno andando affatto male. E il futuro appare luminoso…

Le palme agitate dal vento, le fronde dei pini domestici a fare da immobile e folto sfondo durante le partite, il sapore del mare che arriva dritto alle narici. Il centro di Roma è diventato casa tardi per Daniele De Rossi, cresciuto con la salsedine in viso e la sabbia tra le dita dei piedi a zampillare lontano dopo ogni palleggio. Il legame con Ostia, dove è nato e cresciuto, è sempre stato forte. Perché è qui che ha mosso i primi passi nella vita e con il pallone tra i piedi, nell’Ostiamare.

