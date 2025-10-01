Rissa terrificante, pugni al campione: immagini raccapriccianti

Dopo l’evento sportivo è avvenuta una tremenda rissa al termine della quale un noto campione si è accasciato a terra. E’ in condizioni tremende.

La violenza nello sport andrebbe sempre condannata e non è accettabile che al termine di un evento sportivo, gli atleti o anche i membri dell’organizzazione dello stesso arrivino alle mani. Le conseguenze possono essere gravissime come è successo nel caso di un importante momento sportivo, tenutosi in questi giorni, che si è trasformato in una rissa da far west.

Non è la prima volta che un evento sportivo legato agli sport da combattimento finisce in lite: i praticanti di sport di combattimento sono spesso rispettosi delle regole e capaci di controllarsi ma in alcuni casi, la testa calda di pochi può prevalere sul buon senso e dare vita a scene raccapriccianti come questa. Alla fine della fiera, a farsi male è stato proprio uno degli atleti che era salito sul ring per combattere…

Un paio di giorni fa a Sao Paolo in Brasile si è tenuto un match di pugilato che ha visto opposti l’ex calciatore del Santos Rafael Freitas detto “Popo” e Wanderlei “The Axe Murderer” Silva, ex fighter di MMA 49enne con ben 51 match da professionista ed un record di 35-14. Silva non ha condotto un incontro molto regolare e presto, le cose sono degenerate.

Rissa e KO sul ring: il fighter è in pessime condizioni

L’incontro è stato sospeso e Freitas ha vinto per squalifica di Silva che ha usato colpi illegali di testa e gomiti più volte nel corso dell’incontro. Questo però non giustifica quanto accaduto dopo: una violenta rissa è scoppiata tra i team dei due atleti con il figlio di “Popo”, Acetilo, che avrebbe colpito a tradimento Silva in piena faccia, rompendogli il naso e mandandolo KO, il tutto con uno smoking addosso.

Entrambi i team danno la colpa a quello rivale per la rissa: “Eravamo superati in numero di 5 a 1, loro ci sono venuti contro urlando, ci siamo difesi”, fa sapere un membro dell’equipe di Silva, Fabricio Werdum, anch’egli ex fighter professionista di MMA. Dal canto suo, il calciatore ha detto: “Siamo venuti qui per uno show, non per una rissa. La questione era tra me e lui [Silva]”.

Ad avere la peggio in ogni caso è stato Silva stesso che non è nuovo ad episodi del genere: “Faccio fatica a dormire”, ha affermato postando una foto del suo volto tumefatto dopo l’incontro e la rissa. Forse, alle porte dei 50 anni sarebbe meglio che appendesse i guantoni al chiodo. I danni riportati da quest’ultima lotta – legale e non – sono stati davvero enormi.