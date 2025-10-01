Tragedia nello sport italiano: lutto nazionale

Lutto durante un evento sportivo, è stato un colpo al cuore per la famosa città. Le indagini sono già cominciate per chiarire la dinamica dell’evento.

Le normative per la pratica di sport agonistici ed amatoriali in Italia parlano chiaro e sono necessari una serie di controlli più o meno approfonditi per fare si che gli atleti siano sempre tutelati da qualsiasi possibile malore: un elettrocardiogramma sotto sforzo o un test su cyclette sono fondamentali per controllare lo stato di salute di un individuo che deve praticare sport. A volte però purtroppo nemmeno i controlli possono prevenire una tragedia.

Sotto questo punto di vista, il nostro paese è rimasto shoccato da quanto avvenuto durante un evento sportivo molto atteso che si è tenuto a Trieste, dove c’è stato purtroppo un gravissimo incidente: un uomo che stava partecipando al torneo di Costal Rowing, una competizione di canottaggio che si tiene in acque libere, anziché su un corso d’acqua contingentato come un fiume o una rapida, ha perso purtroppo la vita.

La vittima ha avuto un malore e, secondo i medici del 118 che sono intervenuti, si sarebbe trattato di un arresto cardiaco anche se al momento non è chiaro se sia avvenuto per un problema congenito della persona o per una mancanza degli organizzatori o, ancora, per uno sforzo fisico eccessivo considerando l’impegno muscolare che va utilizzato per questo tipo di competizioni.

Addio a Daniele Pavan, tutta Trieste sotto shock

Daniele Pavan, 50 anni, dirigente e membro da tempo della Società Canottieri Garda Salò si è spento durante la gara che si teneva lo scorso fine settimana. Pavan non era un atleta amatore né un novizio ed aveva partecipato per quasi 40 volte a questo tipo di manifestazione. Era in forma, quindi, e non ha sicuramente partecipato ad un evento fuori dalla sua portata.

Ancora più complicato quindi capire che cosa possa essere successo all’uomo che tragicamente, lascia anche un figlio di 12 anni. Il malore è avvenuto all’altezza del molo audace e, per quanto possibile, i soccorsi sono stati rapidissimi con i sanitari che hanno tirato a riva l’imbarcazione di Pavan per praticargli subito la rianimazione. Purtroppo, non è servito a nulla.

Rimane lo sconcerto per un episodio inaspettato quanto tragico: “Attoniti e increduli per la scomparsa di Daniele Pavan, Consigliere e atleta della Canottieri Garda Salò. Alla sua famiglia vanno il nostro pensiero e il nostro sostegno in questo momento di profondo dolore”, il messaggio di cordoglio della società gardesana.