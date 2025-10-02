Italia in lutto, piange tutto lo sport: addio ad un vero mito

Tutto lo sport italiano è in lutto per la notizia arrivata nelle scorse ore: se n’è andato un vero mito, lo stanno piangendo tutti.

La triste notizia si è diffusa nelle scorse ore e ha addolorato moltissimo i tanti appassionati di sport italiani. La malattia con cui combatteva da tempo non gli ha lasciato scampo: la sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzarne non solo le qualità sul piano professionale, ma anche quelle umane.

All’età di 80 anni si è spento a Cosenza il giornalista Santi Trimboli, noto per aver lavorato molti anni con il Tgr Calabria della Rai e anche per la presenza in programmi di calcio molto amati dal pubblico come ’90esimo minuto’. Il decesso è avvenuto in ospedale, dove si trovava ricoverato per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Santi Trimboli era in pensione con la qualifica di vicecaporedattore: la sua carriera era cominciata nel 1973, anno in cui divenne giornalista professionista.

Trimboli, esperto di sport, ha collaborato con molte testate importanti, tra cui il Corriere dello Sport e La Stampa: per questi quotidiani seguiva da inviato il calcio calabrese, in particolare negli anni della Reggina in Serie A. Oltre a ’90esimo minuto’ il compianto giornalista è stato volto noto anche di altri programmi televisivi come ‘Stadio Sprint’ e ‘La Domenica Sportiva’: in più ha collaborato anche con ‘Tutto il calcio minuto per minuto’.

Italia in lutto, addio al volto noto dello sport: tante lacrime

Santi Trimboli ha ricevuto anche diversi riconoscimenti da parte di associazioni culturali e sportive: uno dei più importanti è certamente il Pericle d’Oro, un riconoscimento riservato ai cittadini calabresi che valorizzano le eccellenze della regione. Per tanti anni Trimboli si è dedicato proprio al racconto del calcio calabrese: le sue collaborazioni con i programmi di spicco consentirono di portare nelle case di tutti gli italiani le vicende delle squadre della regione.

Oltre all’impegno nel giornalismo il giornalista appena scomparso è ricordato anche per il grande contributo a livello accademico. Santi Trimboli è stato infatti docente di Etica della Comunicazione e Sistema dei mass media in un master all’Università della Calabria. Inoltre il grande giornalista sportivo calabrese ha ricoperto anche il ruolo di relatore in molti seminari basati proprio sulla comunicazione e i media.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per ricordare la figura di Santi Trimboli: il Tgr Calabria e la Fnsi hanno voluto omaggiarlo sottolineando la sua grande professionalità e l’attaccamento viscerale alla sua terra.