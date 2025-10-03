Alcaraz schiantato, Sinner si riprende il numero 1: c’è già la data

Nonostante la doppia vittoria negli ultimi confronti con Sinner, l’italiano svetta su Carlos Alcaraz. Il motivo per cui Jannik può tornare a dormire sonni tranquilli.

Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rischia seriamente di diventare una rivalità storica nel mondo di questo sport, alla pari di quella tra Djokovic e Federer o Borg e McEnroe. I due atleti si sono confrontati così tante volte, negli ultimi tornei iridati, che parlare di una sfida a due per il controllo della graduatoria ATP è più che giustificato.

Negli ultimi tre appuntamenti, Alcaraz ha avuto la meglio due volte, vincendo gli US Open e il torneo di Cincinnati che sono anche in ordine cronologico gli ultimi scontri tra i due. Va detto però che prima di allora, il tennista italiano si era imposto nella prestigiosa finale di Wembley, interrompendo l’imbattibilità di Alcaraz in modo clamoroso. Insomma, una rivalità intensa e tutta da vivere che possiamo goderci ancora per anni, tifando per il nostro beniamino.

A pesare sulla posizione in graduatoria ATP su Sinner che è chiaramente sotto Alcaraz al secondo posto è difficile che non ci sia anche il lungo stop per tre mesi imposto dalla federazione all’atleta per il caso Clostebol, la famosa pomata dopante che il tennista avrebbe rivelato di aver usato per errore, su consiglio di un suo massaggiatore. Ora però la rimonta è partita e presto, potremmo avere di nuovo un italiano al vertice della classifica.

Sinner, primo posto in ATP, oramai è praticamente sicuro

Con la vittoria nella finale di Pechino, Sinner volta pagina e vola di nuovo a 10.590 punti, riuscendo ad accorciare di poche centinaia di punti lo scarto con lo spagnolo. Considerando che a Shangai Carlos non ci sarà, l’opportunità per Sinner di superarlo in classifica anche senza un confronto diretto è troppo ghiotta, per non pensare di poterla cogliere con un’altra importantissima vittoria finale.

Chiaro che è ancora tutto da giocare ma la matematica e i forfait di Alcaraz danno una chance importante all’atleta di casa nostra di sorpassare lo spagnolo anche in vista degli appuntamenti di Vienna e Basilea: in Austria, anche qui, Alcaraz darà forfait e resta da vedere se disputerà quello in Svizzera. Ogni ritiro costa 200 punti in classifica ATP e se Sinner centrasse una doppia vittoria – complicato ma non impossibile – potrebbe matematicamente superare Alcaraz entro il finire di questo autunno e trovarsi primo già per inizio novembre.

Ovviamente, con le fantasie e le ipotesi non si fanno punti e non si vincono i tornei. Tuttavia, gli esperti si dilettano già con i dati e, alla luce di tutto questo, ritengono che un sorpasso non sia da escludere. Sicuramente se Alcaraz continua a perdere tornei importanti il distacco con Sinner non può che diminuire, se egli sceglie di prendere parte a tutte queste manifestazioni ed escludendo possibili infortuni. Almeno questo è sicuro al 100%.