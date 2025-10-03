L’Italia perde il suo campione, l’annuncio gela i tifosi

L’annuncio del campione ha completamente gelato i tantissimi tifosi della Nazionale italiana: la perdita è enorme.

Per l’Italia sportiva le ultime settimane sono state senz’altro entusiasmanti. Prima il trionfo della Nazionale femminile di pallavolo nel Mondiale in Thailandia, poi il successo dei colleghi della Nazionale maschile nelle Filippine, fino ad arrivare alla vittoria di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che completamente gelato i tifosi.

Uno dei grandi protagonisti dell’indimenticabile trionfo degli azzurri del volley ha infatti deciso di dire addio alla Nazionale. Si tratta di Simone Anzani: il centrale non era riuscito a trattenere le lacrime nell’intervista rilasciata ai microfoni Rai dopo la vittoria in finale contro la Bulgaria, ripensando proprio alle tante difficoltà vissute di recente.

Due anni fa venne infatti diagnosticato al centrale della Nazionale e di Modena un problema cardiaco. Il 33enne è stato costretto a fermarsi: un primo intervento di ablazione al cuore non ha risolto del tutto il problema e per questo Anzani ha dovuto sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Un periodo molto difficile per il pallavolista, che ora però può finalmente gioire e mettersi alle spalle lo sconforto vissuto in questi anni.

Italia sconvolta, il campione ha detto basta: l’annuncio

Il 33enne ha però deciso di concludere qui la sua avventura con l’Italvolley. Dopo dieci anni in azzurro e 211 presenze il suo cammino con la Nazionale è terminato. Nel suo discorso di commiato Anzani ha voluto ringraziare tutti, partendo dai compagni di squadra e da coach De Giorgi per poi arrivare allo staff, al presidente e a tutta la Federazione per non avergli mai fatto mancare il supporto.

“Sapete che il mio obiettivo più grande era quello di partecipare all’Olimpiade e ora, dopo questo Mondiale, è arrivato il momento per me di fermarmi con questa maglia – le parole di Anzani – Lo devo alla mia famiglia e a tutte le persone che si sono sacrificate per me. Lo devo alle mie bambine, che tante volte sono state senza il loro papà”.

Anzani ha ricordato i due anni difficili in cui non sapeva se avrebbe potuto continuare a fare ciò che ama, ovvero giocare a pallavolo. Per questo ha tenuto a sottolineare che quella che indossa al collo è una medaglia, “ma la mia medaglia più grande siete voi, compagni di squadra”. Nel corso della sua carriera in azzurro Anzani ha conquistato due Mondiali (2022 e 2025) e un Europeo nel 2021, senza dimenticare il bronzo europeo del 2015, l’argento in Coppa del Mondo nel 2015 e l’argento nella recente Nations League.