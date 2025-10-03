Schumacher, finalmente è fatta: il pilota torna a sorridere

Dopo tanto tempo passato nell’angoscia, la famiglia Schumacher può tornare a sorridere. La notizia è molto incoraggiante per tutti.

La Famiglia Schumacher vive un periodo molto complicato, nonostante le nozze di Gina, figlia del famoso pilota, abbiano portato sicuramente un po’ di gioia nel nucleo familiare di Michael Schumacher, campione che da oltre dieci anni versa in condizioni sconosciute ma sicuramente non buone. Dopo quel famoso incidente sugli sci infatti, il pilota non è più comparso in pubblico e forse non lo farà mai più.

Ovviamente, di fronte ad una situazione così drammatica, ciò che gli appassionati e i cari del pilota si auguravano per riportare qualche emozionante notizia sportiva in famiglia era che il figlio di Michael, il pilota Mick Schumacher potesse seguire i passi del padre. Sicuramente questo a Michael avrebbe fatto un enorme piacere e, allo stesso modo, i fans di Ferrari avrebbero potuto rivedere uno Schumi in pista, anche se non necessariamente con i loro colori.

Purtroppo, all’età di 26 anni e con le porte di Alpine e Cadillac che gli si sono chiuse bruscamente in faccia, il pilota tedesco sembra destinato a non correre mai più nella massima serie del motorsport. Ma non è detta l’ultima parola: la sua carriera potrebbe infatti prendere una piega interessante quanto inaspettata. Forse, è dagli USA che arriverà la sua grande occasione.

Schumacher è tornato a sorridere

Il passaggio dalla WEC dove Mick ha corso negli ultimi anni alla F1 è molto complicato ma, al contrario, dal campionato Indy sono usciti tanti piloti che poi hanno corso anche nella competizione, tra cui Mario Andretti, Juan Pablo Montoya ed Alex Zanardi; mettersi in mostra in questo campionato è un ottimo modo per attirare le attenzioni di un team e provare a prendere un sedile in F1.

Il piano di Mick è proprio questo. Il team americano Rahal Letterman Lanigan Racing, in cui tra l’altro abbiamo come uno degli azionisti proprio il famoso conduttore David Letterman, ha concesso udienza al giovane pilota. Nei prossimi giorni, si terrà un test in cui Mick avrà modo di cimentarsi nella guida di una monoposto del team. Le IndyCar non sono diversissime dalle vetture con cui correva in Haas e nello specifico, hanno una potenza vicina ai 700 cavalli o anche superiore.

Il test in questione si terrà nel tempio di Indianapolis il 13 ottobre e Bobby Rahal, co proprietario del team ed ex campione di IndyCar non vede l’ora di assistere: “Ho guardato le carriere di Mick e di suo padre da lontano e il pensiero di vederlo in una delle nostre auto è molto emozionante“, fa sapere l’imprenditore. Per la Famiglia Schumacher ma soprattutto per Mick, questa è una grande notizia che arriva proprio quando ce n’è più bisogno.