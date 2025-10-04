Attico super lusso con giardino vista mare e piscina: la casa da sogno di Charles Leclerc

Hai mai visto la casa in cui Charles Leclerc passa il tempo? Il pilota di Ferrari ha un “nido” niente male!

La stagione in Ferrari del 2025 non è stata proprio il massimo, finora, per Charles Leclerc, un pilota talentuoso che però non ha avuto la macchina giusta con cui sfidare McLaren e Red Bull: un quinto posto generale con 165 punti, staccato di oltre 40 dal quarto classificato e di un centinaio dal podio, è il massimo che Leclerc si è riuscito a ritagliare fino a questo momento.

Diciamo che se i fans di Ferrari soffrono e sicuramente anche Charles non è al settimo cielo per questi risultati, almeno l’atleta può consolarsi con il suo ricco ingaggio. Con un patrimonio personale che gli esperti stimano in circa 125 milioni di euro Leclerc è uno dei piloti più ricchi attualmente in griglia e ha una vasta collezione di supercar Ferrari, barche di lusso e, naturalmente, un paio di appartamenti niente male.

Quando la F1 arriva negli States per il GP di Miami, Leclerc ama andarsi a rilassare nella sua residenza privata in Florida, una vera torre “d’avorio” che ricorda molto quella di un castello rinascimentale in quanto a lusso e costo! Andiamo a fare un salto oltre oceano per sbirciare questa casa dei sogni, provando un minimo di sana invidia, per capire che cosa fa Leclerc nel tempo libero.

La torre personale di Leclerc

Leclerc ha finalmente portato a termine l’acquisto di uno dei 185 lotti disponibili nella torre di Bayshore Drive, una bellissima strada nei pressi del porto a Miami, in Florida, nel lussuosissimo quartiere di Two Roads Development in cui vivono molti VIP locali. Sappiamo qualcosa sul prezzo e sulla locazione: l’appartamento del campione si trova tra il decimo ed il quarantesimo piano della torre ed è stato pagato 3,1 milioni di euro in un’unica soluzione.

All’interno dell’appartamento di oltre 200 metri quadri arredato riccamente dallo Studio Munge, si trovano due soggiorni ampi con sedie per decine di ospiti, un’open space compreso di vetrata che si affaccia sullo skyline di Miami che deve essere uno spettacolo suggestivo al tramonto e una cucina super accessoriata. Chissà se Charles, che compone anche musica nel tempo libero, avrà una stanza dedicata al piano o allo studio dei pentagrammi.

I giardini sul lungomare a disposizione di tutti gli inquilini dell’edificio hanno tutto ciò che serve per godersi l’estate americana: enormi viali dove passeggiare all’ombra delle palme, piscine e pure un bel campo da golf, per praticare lo swing. Un lusso davvero impressionante, considerando l’altra faccia della medaglia: a Miami il 15% circa degli abitanti vive sotto la soglia della povertà. Tuttavia, al pilota di Ferrari non si può certo rimproverare nulla, la sua fortuna non gli è certo caduta in mano.