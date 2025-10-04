Clamoroso, lascia la McLaren: è finita malissimo

Addio al team McLaren proprio nel momento cruciale. Non si sente di continuare, anche se le possibilità di vincere sono alte.

Il periodo che stiamo vivendo al livello sportivo è molto delicato per il team McLaren, realtà che in Formula 1 ha mostrato una decisa crescita, se pensiamo che il Titolo Piloti manca dal 2008 in casa Woking. Due titoli Costruttori vinti di seguito e, quest’anno, un exploit che ha visto Lando Norris e Oscar Piastri imporsi su tutta la griglia con due auto imprendibili che però, rischia di essere vanificato proprio nel finale.

Con 199 punti ancora tutti da disputare nelle restanti gare della stagione, né Piastri né il secondo classificato Norris possono dire di essersi messi matematicamente dietro le spalle Max Verstappen e Red Bull che potrebbero fare un brutto scherzo alla squadra britannica portandosi a casa il quinto Titolo Piloti di fila dopo aver inseguito la squadra di Woking tutto l’anno.

In tutto questo, arriva anche una defezione improvvisa per un pilota della squadra, oltre il danno la beffa, proprio con la prospettiva che questo sportivo possa spostarsi in Red Bull o in una sua scuderia satellite. La notizia ha lasciato sicuramente perplessi i tifosi del team. Ha senso lasciare una squadra che sta per vincere un titolo? O magari il pilota ha capito che le cose andranno molto diversamente alla fine?

Dramma per McLaren, il pilota va via

L’importanza dei piloti del vivaio giovani di una scuderia non può essere sottovalutata anche quando i risultati arrivano perché questi giovani atleti costruiscono spesso il futuro di una squadra. Pensate a come Charles Lelcerc è cresciuto nelle giovanili di Ferrari o a Kimi Antonelli, ora impegnato nel team Mercedes, dopo anni di gavetta nelle serie cadette.

Questo è il motivo per cui l’addio – con effetto immediato – del pilota irlandese Alex Dunne fa così parlare di se in queste ore. Il classe 2005 avrebbe rescisso i rapporti lavorativi in queste esatte ore con la squadra color papaya abbandonando il team nel suo momento più delicato. Una scelta viziata dal fatto – secondo alcune fonti – che Dunne punta già a correre in F1, del resto l’età media per entrare in griglia non fa che abbassarsi, ma né il posto di Norris né tantomeno quello di Piastri sono minimamente in discussione al momento.

Il messaggio sintetico con cui McLaren chiude con Dunne è il seguente: “È stato un piacere lavorare con Alex nell’ultimo anno e aver potuto contribuire al suo successo e alla sua crescita come pilota”, una separazione che mette in forse il futuro della squadra in un momento critico. Non è nemmeno tutto, perché la stampa britannica ha una tragicomica supposizione.

Secondo alcune fonti inglesi, Dunne sarebbe molto vicino a Red Bull, la rivale più acerrima del team inglese in questo momento. Quindi McLaren non ha solo perso un possibile erede di Oscar Piastri e Lando Norris, se lo potrebbe anche trovare contro in pista tra qualche anno. Una situazione non proprio ottimale, se dobbiamo darvi un parere.