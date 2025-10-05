Infortunio Sinner, esce dal campo sofferente: si ritira a Shanghai. Le sue condizioni

Termina ai sedicesimi l’avventura al Masters di Shanghai per Jannik Sinner. Il tennista italiano si è dovuto ritirare per infortunio al terzo set su punteggio di 7-6, 5-7, 3-2.

La notizia

Un Jannik Sinner divorato dai crampi è stato costretto a lasciare il campo zoppicando, aiutato dal fisioterapista durante il 3° set del match contro Griekspoor, dopo aver vinto il 1° e perso il 2°. L’azzurro non riusciva nemmeno a camminare, dopo aver provato a stringere i denti. Finisce qui la sua avventura a Shanghai: problemi al quadricipite alla coscia destra per il n.2 al Mondo. L’azzurro aveva vinto il primo set contro il tennista dei Paesi Bassi per 7-6, poi perso il secondo 7-5. Il ritiro nel terzo set, sul punteggio di 3-2 in favore di Griekspoor. A Pechino, invece, la coppia azzurra formata da Errani e Paolini ha vinto il torneo di doppio femminile, già conquistato anche l’anno scorso: hanno battuto la giapponese Miyu Kasto e l’ungherese Fanny Stollar.

Le immagini dell’uscita dal campo

FORZA JANNIK PER SEMPRE❤️‍🩹 pic.twitter.com/o9iIWfHqrV — The Sinner Times (@sinnertimes) October 5, 2025

Queste le preoccupanti immagini dell’uscita dal campo di Jannik Sinner.

Ritiro Sinner: si riaccende la polemica

Il ritiro di Jannik Sinner per problemi muscolari e’ destinato a riaccendere la polemica sul torneo di Shanghai la competizione è infatti entrata nel ciclone per il troppo caldo e l’umidita’ soffocanti che hanno causato grosse difficolta’ agli atleti. Holger Rune ha parlato così durante un ‘medical time out’ dopo 31 minunti della partita poi vinta contro Ugo Humbert: “Perche’ l’Atp non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?“. Il danese era visibilmente provato: “Stavo davvero soffrendo”, ha poi spiegato, “ma non e’ durato a lungo e sono migliorato, siamo europei, non siamo abituati a queste condizioni, e mi sono detto che sarebbe stato difficile anche per il mio avversario“. Il Masters 1000 di Shanghai e’ stato definito da alcuni una sorta di ‘Survivor’. Fino ad ora Taylor Fritz ha rischiato il collasso in campo prima di arrendersi a Giovanni Mpetshi Perricard, David Goffin si e’ ritirato mentre l’argentino Francisco Comesana e Yunchaokete Bu hanno ceduto di schianto nel finale delle sfide contro Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, visto il tantissimo caldo.