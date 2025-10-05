Lutto nello sport, addio a un simbolo dell’Italia: una vera tragedia

Ancora un pesante lutto nel mondo dello sport italiano. Due settimane terribili culminano con l’ennesima scomparsa, una comunità intera è in lacrime.

Le ultime settimane hanno segnato diverse importanti tragedie nel mondo dello sport italiano. Diversi giorni fa un evento di Coastal Rowing, una competizione in cui gli atleti si impegnano a bordo di una canoa in acque libere anziché in un fiume o un lago che si è tenuto a Trieste ha visto un epilogo tragico quando Daniele Pavan, uno dei partecipanti, ha avuto un malore, purtroppo, fatale in pochi istanti.

L’evento ha scosso comprensibilmente tutto il paese, gettando anche vari punti interrogativi sulle misure di sicurezza di eventi come questo. Ma non c’è stato nemmeno il tempo per metabolizzare l’accaduto perché in queste ore, è arrivata un’altra notizia che sconvolge il paese, non soltanto la comunità di Viterbo che è stata colpita materialmente e per prima dalla tragedia.

Una figura molto importante per lo sport locale infatti è scomparsa: la donna era ancora giovane e aveva moltissimo da dare alla comunità, allo sport e tanti progetti da vivere e portare a termine. La tragedia è stata confermata anche da fonti come Tuscia Web che hanno consegnato un ricordo dell’atleta alla memoria dei concittadini e di tutto il paese.

Lutto nel mondo del fitness: si spegne Fabiola Papalini

Le cause dell’improvvisa scomparsa di Fabiola Papalini, 55enne istruttrice di fitness che si spostava tra vari centri atletici e sportivi della Tuscia, non sono state ancora diramate. Tuttavia, la scomparsa della donna ha sconvolto i suoi numerosi clienti e pazienti che traevano grande beneficio e divertimento dalle sue lezioni. Secondo alcune testimonianze, fino a poche ore prima della notizia, la Papalini si trovava a lavoro presso una piscina della zona.

La comunità non ha potuto fare altro che riunirsi e stringersi alla famiglia della donna, ricordandola con accorati appelli sui social per consegnare alla memoria del paese qualcosa della sua vita, spesa ad aiutare le altre persone a migliorarsi tramite la pratica di attività sportive: “Io ti voglio ricordare così, con il sorriso, pronta a giocare e combinarne di tutti i colori… questa giornata la ricorderò sempre, insieme a tantissime altre belle e meno belle… ho il cuore in frantumi”, uno dei messaggi più sentiti sui suoi canali social network.

Fabiola lavorava ormai da 30 anni nel mondo del fitness. L’ultimo saluto all’istruttrice si è tenuto presso la chiesa di Celleno venerdì 3 ottobre alle 15.