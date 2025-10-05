Polonara commuove, annuncio da brividi

Il cestista italiano di successo Achille Polonara parla molto chiaramente. Il suo annuncio non da ai fans la possibilità di aspettarsi qualcosa di differente.

In Italia, lo sport del basket o meglio ancora della pallacanestro per chiamarla con il suo nome originale per noi italiani, è uno dei più seguiti tra tutti: nel corso degli anni, l’interesse verso questa disciplina non ha fatto che crescere fino a portare milioni di persone nei palazzetti. Questo anche grazie ai 14 atleti italiani che negli anni hanno giocato in NBA, da Marco Belinelli passando per Danilo Gallinari fino ad arrivare a Luigi Datome.

Se il campionato americano rimane quello più importante dal punto di vista economico, pratico e tattico, anche in Europa varie realtà continuano la loro crescita, guardando proprio all’esempio a stelle e strisce. I team cercano sempre giocatori in grado di brillare per talento e continuità, così da potersi imporre attirando sponsor e fans in un circolo virtuoso che permette a tutti di crescere.

Squadre come l’italiana Dinamo Sassari che quest’anno ha portato a segno un colpo di mercato molto particolare: Achille Polonara, atleta fermo da tempo a causa di un grave problema di salute, è ora tesserato con il team. Da prima di questo stop obbligato, l’atleta vanta un palmares di tutto rispetto. Tra i tornei vinti, una Supercoppa, una stagione in Spagna con la Saski Baskonia e anche una FIBA Europe Cup. Il giocatore ha messo le cose in chiaro, riguardo il suo approdo in Sardegna e le possibilità di tornare in campo.

Polonara fa sul serio, si gioca per trionfare

Polonara non è arrivato al team di Sassari per fare presenza e basta ma intende giocare per vincere, non appena potrà farlo di nuovo concluso il suo percorso di riabilitazione. Lo ha detto molto chiaramente spiegando così il suo trasferimento da Bologna al club isolano: “Da quando ho firmato con Sassari, dopo che il mio contratto con Bologna era scaduto a fine giugno, non vedo l’ora che inizi il campionato, la Supercoppa, insomma le partite, in modo che possa seguire tutto”.

Sicuramente i tifosi del Dinamo Sassari saranno molto infervorati da quello che il cestista ha dichiarato in merito alla stagione che sta per partire, anche in vista di ciò che Polonara ha superato nella sua vita personale: “Dal poco che ho visto nelle amichevoli precampionato, mi sembra un gruppo competitivo, che vuole dire la sua e darà secondo me del filo a torcere a molti. L’obiettivo saranno i playoff. La sorpresa del campionato? Me lo auguro”.

Al momento, Polonara sta facendo i conti con una diagnosi di leucemia ed a settembre ha ricevuto con successo un trapianto di midollo. Il cestista spera di essere operativo già per febbraio del 2026, per poter dare al team tutto l’apporto necessario al suo team. Le possibilità di tornare a giocare a questi livelli dipenderanno molto dal percorso di riabilitazione ma i fans ci credono: non possiamo che fare il tifo per lui, cosa che farà tutta Sassari.