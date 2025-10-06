Bagnaia distrugge Ducati, è furioso: MotoGP nella bufera

La gioia del successo in Giappone è durata poco. Bagnaia ancora critico contro il suo team, con la rottura con Ducati che si fa sempre più vicina.

A volte, un successo è un trampolino di lancio per raggiungere un risultato ancora più importante. Altre volte, da una vittoria si può sprofondare nuovamente nel baratro. Francesco Bagnaia, detto Pecco, ha scoperto a sue spese che il trionfo al Twin Ring Motegi in terra nipponica non era l’inizio di una grande ripresa, con Ducati Lenovo, bensì un momento positivo in una stagione che gli ha portato letteralmente un oceano di problemi.

A prescindere dalla gara in se, lo sprint in Indonesia è stato forse uno dei momenti peggiori della stagione del pilota italiano che è arrivato 14esimo ed ultimo, addirittura a 13 secondi dalla moto davanti a lui e a quasi 30 dal primo classificato. Una situazione insostenibile che il pilota italiano non può in nessun modo accettare o giustificare.

Del resto, dopo aver vinto la gara precedente, anche grazie al test “segreto” con la moto GP-24 di Franco Morbidelli, per Pecco sembrava essere iniziata la scalata ad una insperata ma auspicabile ripresa. Quanto accaduto invece vanifica tutto e, cosa non meno importante, mette di nuovo Bagnaia contro il suo team, come provano le sue dure dichiarazioni.

Bagnaia contro Ducati, lo strappo insanabile

Più volte nel corso della stagione, nei momenti peggiori, Pecco ha fatto capire molto chiaramente che con Ducati la comunicazione in merito all’assetto della sua moto non è stato proprio ottimale. La stampa ha anche ipotizzato una netta preferenza nei confronti del suo compagno di squadra, sicuramente più performante e orientato alla vittoria finale che ha poi conquistato.

“Quello che è successo oggi è fuori dal mio controlloe ho dato tutto come sempre. Avevo movimenti incontrollabili, a volte lasciavo il gas, altre sono rimasto senza freni ed è pericoloso. Sappiamo come reagire, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Andrò ai box a parlare”, afferma pieno di astio il pilota italiano, scaricando di fatto la colpa sulla moto e sulla squadra.

Riguardo alle sue prestazioni, Bagnaia ha replicato seccamente alla stampa di non avere “nulla da dimostrare” in quanto la sua prestazione in Giappone da già una dimensione delle sue potenzialità, quando è in condizione di correre al meglio. Un momento di enorme tensione in una Ducati forse ancora “ubriaca” dei festeggiamenti per il nono titolo di Marquez. Ma non sembra esserci tregua, per la squadra.