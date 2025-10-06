Basket in lutto, addio per sempre: notizia devastante

Brutta notizia nel mondo del basket italiano. Si è spento un personaggio di enorme rilievo, nessuno se lo sarebbe aspettato pochi giorni fa.

Il mondo del basket italiano è un campo in costante crescita. Grandi investimenti, l’acquisto di giocatori sempre più talentuosi e naturalmente la presenza di numerosi italiani in NBA, ancora il campionato a cui tutti guardano nel mondo per avere un termine di paragone del proprio status in questo sport hanno reso la pallacanestro una disciplina che in Italia, può portare soldi, gloria ed emozioni impressionanti agli atleti che scelgono di praticarla.

Naturalmente tutto questo sarebbe impossibile senza figure dirigenziali che investono massicciamente nello sport o che dietro le quinte, svolgono quell’importante lavoro per ottenere sponsor, portare il proprio team a trionfare nelle serie maggiori e, semplicemente, coprono le spalle agli atleti di fronte alla stampa quando sbagliano o li premiano quando vincono.

Purtroppo, in queste ore, un team italiano è rimasto orfano di una figura di questo tipo, un uomo che ha seguito la squadra praticamente dalla sua fondazione spingendola a migliorarsi sempre di più. Il lutto è davvero pesante da sopportare non solo per gli atleti ma per tutto lo staff del team. In più, la comunità in cui questa persona era amata e rispettata è ora in lacrime.

Addio a Cesare Corti, mente ed anima della Robur et Fides

La Robur et Fides è una realtà importante del mondo del basket di Varese, un team che compete in Serie B2 nelle regionali e che ha il potenziale per arrivare molto in alto. La sua scalata a questa serie in cui ha vinto anche due Coppe di Categoria sarebbe stata impossibile senza Cesare Corti che si è spento in queste ore all’età di 87 anni lasciando il team senza una figura di riferimento importantissima.

Corti ha avuto una vita lunga e soddisfacente: da giovane, è stato a tutti gli effetti atleta della Robur et Fides, portandola anche in Serie A prima di passare ad un ruolo dirigenziale. Nel campo della tecnologia invece ha fondato la Elmac, azienda importante nella diffusione dei primi personal computer nel nostro paese. Da anni era al timone della squadra, con l’obiettivo dichiarato di riportarla nella massima categoria.

Dal 2016, la dirigenza era gradualmente passata nelle mani del figlio Claudio che assicurerà una successione al team, ormai attivo dalla bellezza di 123 anni, un traguardo che poche squadre di basket possono vantare. La storia di Corti si intreccia con quella di una squadra importante che potrà raccogliere la sua ricca eredità per arrivare ancora più in alto.