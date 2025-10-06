Il Napoli vince, ma Conte ha una grana da risolvere

Il Napoli, con qualche patema, vince contro il Genoa e resta nelle zone alte della classifica. Antonio Conte, nonostante i tre punti, l’unica cosa importante in questo inizio di stagione, deve concentrarsi e usare questa nuova sosta Nazionali per analizzare l’ultimo rendimento del suo collettivo, soffermandosi su quella che resta una coesistenza che fino a ora non sta portando i risultati sperati. Stiamo parlando di quella tra Scott McTominay e Kevin De Bruyne.

Napoli, Conte e la difficile coesione a centrocampo

Nell’immaginario collettivo, all’arrivo di De Bruyne sotto l’ombra del Vesuvio, il centrocampo partenopeo sarebbe stato quello più forte e sia lui sia McTominay avrebbero beneficiato della presenza dell’altro. E invece lo scozzese, con il belga in campo, è apparso fino a ora un fantasma, lontano parente del leader tecnico-tattico che lo scorso anno ha fatto le fortune di Conte.

E invece i due, quando hanno giocato insieme, si sono pestati i piedi a vicenda. Ieri contro il Genoa l’ultima conferma di come anche il tecnico salentino si sia accorto di tutto ciò. Con McTominay in campo dal 1′ e De Bruyne inizialmente in panchina. Adesso Conte dovrà provare a usare questa sosta per capire, almeno idealmente, come far coesistere due pedine che, almeno in maniera potenziale, potrebbero fare la differenza alla distanza.

Al termine del match tra Napoli e Genoa, vinto 2-1 dagli azzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte, tecnico degli azzurri. Ecco le sue parole: “Stiamo percorrendo una strada sconosciuta, continuo a dire che quest’anno sarà l’anno più complesso per noi, con il fatto di dover giocare la Champions e l’anno scorso non aver giocato niente, nemmeno una coppetta, non avevi una rosa assolutamente strutturata per fare tutti questi impegni, rispetto alle altre già rodate e strutturate che hanno meccanismi già ben oliati e sono andati a migliorare negli anni. Noi affrontiamo una situazione totalmente nuova e abbiamo vinto lo Scudetto con una rosa molto limitata e con nove giocatori nuovi ci vuole tempo e pazienza, devono carburare ed entrare in determinate dinamiche“.