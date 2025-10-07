Tennis nel caos, Djokovic l’ha fatta grossa: Shanghai ammutolita

Dopo quanto accaduto in campo a Shangai a Jannik Sinner, i grandi del tennis dicono la loro. Forse, qualcuno gli aveva “fatto il malocchio” prima della gara.

Il torneo di tennis Shangai Masters sta riservando molte brutte sorprese ai suoi partecipanti. Già prima che quest’importante manifestazione prendesse il via vari atleti avevano mosso critiche importanti al fatto che ci siano troppi tornei in un periodo di tempo ristretto – Carlos Alcaraz per esempio non ha voluto partecipare – e alle condizioni meteo.

Il caldo e l’umidità in Cina sono ancora molto elevati, benché siamo ormai in pieno autunno e questo è un problema per atleti che devono fronteggiarsi dando il massimo ed esaurendo le loro energie. Non è un caso che il torneo sia stato già interrotto due volte per alettanti malori. Prima, è toccato all’ungherese Marton Fucsovics che contro Jaume Munar ha avuto un crollo fisico in campo. “Sto per morire”, avrebbe detto all’arbitro prima di riuscire a riprendere il match che ha poi perso in rimonta.

Poi, è toccato proprio al nostro beniamino, Jannik Sinner che contro l’olandese Tallon Griekspoor, avversario che stando al ranking avrebbe dovuto sconfiggere senza troppi patemi d’animo, ha avuto un malore venendo costretto addirittura al ritiro. Quanto accaduto sembra essere stato predetto da un atro grande campione, con le sue parole che suonano come una critica a Sinner stesso, con il senno di poi.

Djokovic non ci va piano: “Si lamentano, non sono uniti”

Il pluricampione serbo Novak Djokovic ha detto la sua pochi giorni fa in una conferenza stampa in cui criticava le lamentele dei colleghi che si lamentano per i troppi impegni sportivi a poca distanza l’uno dall’altro ma poi prendono parte alle manifestazioni, come fatto proprio da Sinner: “Ero contrario all’estensione dei Masters 1000 su più giorni, conviene ai tornei ma non ai giocatori perché toglie spazio nel calendario. Capisco le lamentele ma alla fine il tennis è uno sport individuale e ognuno deve fare delle scelte”.

Un modo elegante per dire che in fin dei conti, i tennisti fanno quello che gli conviene, mancando di coerenza e coesione, tema confermato da un’altra dichiarazione del famoso atleta: “Il problema è che i giocatori non sono abbastanza uniti. Si lamentano, poi spariscono, poi tornano a lamentarsi. C’è bisogno di tempo ed energie per capire come cambiare il sistema, ma se i migliori giocatori non ne discutono insieme e lottano insieme non cambierà mai nulla”, le sue parole.

Frecciatina a Sinner, certo, ma anche una sorta di profezia su quello che gli è accaduto. E non possiamo ignorare nemmeno la velata critica ad Alcaraz che, forte del suo primo posto in classifica ATP, se n’è lavato le mani non prendendo parte al torneo, correndo anche il rischio che Jannik lo riprendesse. Possibilità svanita con il suo ritiro dalla competizione cinese.