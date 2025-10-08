Addio nel 2026, per Hamilton è una stangata: annuncio improvviso

L’anno prossimo sarà cruciale per Lewis Hamilton e se le cose non cambiano, dice una voce autorevole del Circus, sarà la fine.

Il GP di Singapore ha dato ancora una volta un pessimo responso a fans e critica di come Ferrari stia affrontando le ultime gare dell’anno. In particolare, ha colpito in negativo – ancora una volta – la prestazione di Lewis Hamilton che ha portato a casa appena quattro punti. Nell’occasione, ha anche pareggiato il primato negativo dello scomparso Didier Pironi, autore di ben 18 gare senza un singolo podio con la scuderia italiana.

E’ chiaro che il pilota inglese sta già guardando al 2026 che sarà l’anno cruciale sia per lui che per la gestione Vasseur. Il TP francese ha avuto un altro anno di tempo per provare a centrare l’obiettivo di lottare per il titolo e le prestazioni di Hamilton, che forse ha aspettative ancora più importanti sulle sue spalle rispetto a Charles Leclerc essendo pluricampione, devono per forza migliorare per dare ragione al suo progetto a lungo termine.

Il 2026 quindi sarà un anno cruciale per il pilota inglese ormai alla soglia dei 40 che dovrà dare una risposta ai fans e alla squadra che ha avuto fiducia in lui. Altrimenti, come ha affermato una voce autorevole del Circus potrebbe essere davvero il momento di salutarlo. La sua carriera non si riprenderebbe mai da un ennesimo fiasco come quello della stagione corrente.

Hamilton al bivio: o rinasce, o muore

Nel corso di una recente intervista a Sky Jensen Button, pilota autore di uno dei più grandi miracoli della storia sportiva con la scuderia Brawn GP che vinse il titolo nel 2009 ha parlato della situazione di Hamilton, riconoscendo che quest’anno il pilota ha fatto vedere sprazzi di grande talento: “Abbiamo visto lampi di brillantezza da parte sua durante l’anno”, la sua analisi.

Il problema è che in Formula 1 serve la costanza per portare a casa risultati utili. “Non ha più il suo storico team di persone attorno, come ai tempi della Mercedes. Serve tempo per adattarsi”, ragiona ancora il pilota prima di mettere le cose in chiaro: “Con il cambio di regolamento del prossimo anno vedremo il miglior Lewis di sempre o lo vedremo andarsene via”.

La Formula 1 sta per vedere un passaggio di testimoni importanti. Lewis è in questa situazione precaria ed ha un’ultima chance di mettere le cose a posto mentre l’altro veterano, Fernando Alonso, ha già detto di essere pronto a lasciare le gare nel caso di un’annata positiva che gli permetterebbe di chiudere con un acuto la sua lunga carriera. Un cambiamento che non può lasciare indifferenti i fans storici di questo sport.