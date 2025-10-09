Boca Juniors in lutto: rinviato il match contro il Barracas. Omaggio a Russo

La partita tra il Barracas Central e il Boca Juniors, in programma per sabato, è stata rinviata. Questa decisione straziante è stata presa dopo la morte improvvisa di Miguel Ángel Russo.

Si aspettava soltanto l’ufficialità per una decisione che ormai era automatica e naturale dopo il lutto che ha sconvolto il Boca Juniors ma tutto il calcio argentino. La gara di campionato tra il Barracas Central e gli Xeneizes è stata rinviata dopo la scomparsa di Miguel Angel Russo, allenatore dei gialloblù.

Lutto in Argentina: la notizia che sconvolge il Boca Juniors

Al termine di una lunga battaglia contro il cancro è venuta a mancare Miguel Angel Russo, tecnico del Boca Juniors che nelle ultime partite non aveva potuto seguire la squadra in panchina visto l’aggravarsi della malattia che l’aveva costretto al ricovero a casa in prognosi riservata. In carriera questa era la terza avventura per Miguel Angel Russo da tecnico del Boca Juniors, subentrato nel mese di giugno ha allenato gli Xeneises per l’ultima volta il 22/09/2025 pareggiando per 2-2 contro il Central Cordoba. 13 le gare in questa su ultima avventura sulla panchina, 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Sulla panchina del Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ha vinto una Copa Libertadores, nel 2007, l’ultima degli Xeneises, un Campionato Argentino nel 2020 e una Copa Maradona nel 2020. L’ultimo trofeo da allenatore è la Copa de La Liga Profesional 2023.