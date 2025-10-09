Fonseca a Sportitalia: “Allenare ancora in Italia? Meglio viverci”

Tancredi Palmeri, a margine dell’evento Portugal Football Summit, ha avuto un confronto con Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan. Il portoghese ha parlato proprio del suo ex club.
Queste le parole di Paulo Fonseca a Sportitalia, ai microfoni di Tancredi Palmeri: “Se c’è un senso di incompiuto per com’è finita l’esperienza al Milan? Non penso tanto al futuro, non penso al ritorno in Italia. Solo per vivere, voglio vivere lì perché è un Paese che mi piace molto ma sarà difficile che io torni ad allenare lì. Penso che quella al Milan sia stata una grandissima esperienza, mi ha portato tanto. E’ stato un momento di evoluzione per me, mi dispiace per come siano finite le cose. Sono una persona che ha sentimenti positivi”.
Leao-Milan, Fonseca categorico: “Non voglio interferire”
Paulo Fonseca ha poi parlato di Rafael Leao, con dichiarazioni molto chiare. L’allenatore portoghese ha infatti evitato di esporsi riguardo il suo ex calciatore: “Non devo interferire sul momento del Milan, posso dire che Rafa potrebbe essere un Pallone d’Oro, potrebbe essere il miglior calciatore del Mondo ma la situazione ora è questa. Non voglio interferire con il momento del Milan, lì ho lasciato tanti amici, come a Roma. Sono persone che restano nel mio cuore”.
Nani a Sportitalia, l’ex Man Utd non ha dubbi su Leao
Rafael Leao è al centro delle discussioni in questi ultimi giorni dopo il negativo rendimento nelle ultime uscite. L’attaccante del Milan deve fare di più per ritrovare quel posto da titolare che fino a ora gli è stato tolto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, titolari in un attacco a due.
A parlare di Rafael Leao e Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato un loro connazionale, Nani. L’ex calciatore del Manchester United è intervenuto ai microfoni di Tancredi Palmeri per analizzare il momento dell’attaccante rossonero e di quello bianconero, dando un suggerimento a Leao in ottica futura.
Queste le parole a riguardo da parte di Nani: “Si vede che Conceicao ha voglia, garra e abnegazione di fare la cosa giusta. Ma magari non ha le abilità di Leao. Bisogna avere un evoluzione delle sue qualità. Se Lea ha quella voglia di Conceicao sarebbe un calciatore perfetto. Conceicao con la sua voglia può fare qualcosa di importante, in due o tre anni potrebbe arrivare a un livello alto”.