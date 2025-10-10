Dramma in F1, sono ore delicate: tensione altissima

La stagione di Formula 1 potrebbe avere un epilogo imprevisto da tutti. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno fatali per capire come si concluderà.

Il finale della stagione 2025 della Formula 1 minaccia di essere uno dei più imprevedibili e tesi di sempre. Se il dominio portato avanti da McLaren fin dalle prime gare ha illuso molti tifosi della squadra che il titolo fosse già in mano ad uno tra Oscar Piastri e Lando Norris, diversi esperti mettevano in dubbio la tenuta mentale dei due piloti e la loro capacità di tenere duro fino alla fine.

Quando dietro di te hai a rincorrerti un vero segugio come Max Verstappen, un pilota che non perdona nessun tipo di errore, esitazione o crollo mentale durante una gara, non puoi rilassarti: lo hanno scoperto a loro spese i piloti della scuderia color Papaya che in queste ultime gare, hanno perso punti preziosi che potevano già issarli alla vittoria nelle ultime due gare, proprie a favore dell’olandese.

Pur se a bordo di un’auto meno veloce della MCL-39, Max sta macinando punti e a Singapore, si è preso il secondo posto dietro la Mercedes, riducendo il distacco con Piastri a “soli” 63 punti e con Norris a 41, rendendo matematicamente possibile una rimonta. L’ansia sale e i due piloti del team britannico sono più tesi di quanto sarebbe auspicabile: l’errore sembra proprio dietro l’angolo.

Non si può lasciare spazio a Max: l’analisi spietata

Verstappen ha certamente dalla sua esperienza e motivazione, essendo vicino al quinto titolo mondiale di fila che lo consacrerebbe come uno dei più grandi del mondo del motorsport di sempre. D’altro canto, in casa di McLaren anche il rapporto finora molto buono tra i piloti pare scricchiolare. Alla partenza di Singapore, c’è stato un piccolo contatto tra Norris e Piastri che ha rischiato di portare flashback negativi del GP di Canada in casa a Woking.

Chiaramente anche se non è stato un errore gravissimo, i tecnici del team inglese saranno sicuramente andati su tutte le furie ed avranno già “tirato le orecchie” ai piloti, anche se il commentatore Ralf Schumacher crede che si tratti di nervosissimo che emerge sopratutto in uno dei due piloti, quello che finora era sicuro di vincere il suo primo titolo mondiale.

Ralf a Sky Deutschland ha detto cosa pensa sia accaduto, negando che il contatto sia stato intenzionale: ” Piastri ha avuto fastidio quando Norris lo ha superato. Norris ha semplicemente sterzato perché si è spaventato quando Max Verstappen ha rallentato davanti a lui. La cosa importante è che Oscar sta mostrando più nervosismo del solito, e ora è più sensibile nella fase decisiva del Campionato del Mondo”, le parole del fratello di Michael. Anche un pilota famoso come lui è convinto che la tenuta psicologica di Piastri potrebbe non essere sufficiente per vincere il titolo. In McLaren, pregheranno tutti che stia sbagliando.