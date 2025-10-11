Campania, la perla sul mare che ha conquistato Hamilton: è la sua meta preferita

Non solo automobili di lusso ma anche vacanze: Lewis Hamilton dopo l’approdo in Ferrari ha scoperto le bellezze dell’Italia, ecco quali nello specifico.

La stagione in Formula 1 nel team italiano Ferrari, prima volta per Lewis Hamilton fuori da una squadra con dirigenza inglese, non si è messa molto bene. Dopo le iniziali speranze e le tante ed insistenti pubblicazioni tramite i canali social ufficiali della squadra che vedevano Lewis come la chiave per tornare a vincere un titolo, il 2025 si è risolto in un nulla di fatto.

I numeri parlano chiaro: Ferrari è matematicamente fuori dalla corsa per il Titolo Piloti, sia con Hamilton che con il collega Charles Leclerc, mentre il Titolo Costruttori alla fine se l’è portato a casa McLaren, forte di due piloti che sono riusciti quasi sempre a fare doppietta sul podio, almeno nelle prime gare della stagione. Una Caporetto completa, in poche parole.

Hamilton che ha pure vissuto vari patemi personali come la scomparsa del suo cane Roscoe, una perdita che ogni appassionato di amici a quattro zampe giudicherebbe come un lutto vero e proprio non sarà contento di come ha corso quest’anno. Almeno però ha scoperto che l’Italia nasconde tante meraviglie: e non si parla solo di motori, in questo caso.

Hamilton, vacanza in Italia: dove è andato

Ad agosto di quest’anno, Hamilton ha visitato una località molto gettonata da tutti gli italiani ma anche da molti turisti che vengono da fuori. In vista del primo anno in Ferrari, l’atleta britannico ha voluto provare a scoprire se le acque delle coste italiane sono davvero così belle come si dice, approdando con il suo yatch Contigo, un bestione di 40 metri e passa, in una nota località marittima nostrana.

Per il mese di agosto, Hamilton si è recato a Positano, una piccola gemma della Campania con meno di 4.000 abitanti che però d’estate si anima, riempiendosi di migliaia di turisti, specie per il bellissimo mare della località vicina a Salerno e che affaccia sul Mar Tirreno. Molte spiagge della località turistica sono ritenute tra le più belle dell’area e, in particolare, Positano è sito protetto dall’UNESCO.

Per un turista che non ci è mai stato, Positano è anche teatro di grandi scoperte: tour guidati nelle bellissime grotte dell’area sono disponibili con guide certificate o, in alternativa, potete rilassarvi in spiaggia – come quella di Marina Grande, tra le più famose – o godervi la cucina campana, magari a bordo di uno yatch come quello di Lewis. Molti piloti e dirigenti di Formula 1 hanno scelto l’Italia come meta della vacanza: in quel periodo, sia Toto Wolff che Max Verstappen erano in Sardegna, fatto che ha alimentato speculazioni poi svanite su un passaggio dell’olandese in Mercedes.