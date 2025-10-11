Il campione va fuori di testa, la frase misogina: “Le donne dovrebbero stare a casa”

Un noto atleta di rilievo internazionale ha detto una frase molto brutta. E’ stato capito male? Lo pensa davvero? In ogni caso, è gravissimo.

Il mondo degli sport è stato tradizionalmente dominato dai maschi, nell’antichità, escludendo quasi del tutto le donne dalle competizioni più importanti. Solo anni ed anni di dura lotta sociale hanno portato finalmente le ragazze ad ottenere la visibilità che meritano in discipline che un tempo si ritenevano in modo stereotipato “per soli uomini” come ad esempio il calcio o gli sport di combattimento tra pugilato e MMA.

Queste importanti conquiste non sono arrivate facilmente e tante atlete hanno dovuto lottare per vedersi riconosciuto il loro talento e non sentirsi sminuire da uomini che, magari, nel loro sport di riferimento non hanno neanche vinto chissà quali titoli. Ogni frase sessista o misogina pronunciata anche solo per scherzo, quindi, ci riporta indietro di anni ed anni, facendo storcere il naso a qualsiasi individuo progressista in questo campo.

Di recente, le dichiarazioni di un atleta già noto per non essere esattamente politicamente corretto hanno letteralmente fatto infuriare molte persone nella comunità sportiva di cui fa parte: improbabile che sia stato un errore di traduzione o un lapsus a portarlo a pronunciare queste parole. La verità è che forse, dobbiamo fare ancora tanta strada per arrivare ad una vera parità tra uomini e donne nello sport.

Le donne devono stare a casa, la frase shock

Il fighter armeno di MMA Arman Tsarukyan, una carriera in UFC con un record di 22-3 nella categoria dei pesi leggeri ha fatto davvero infuriare il mondo delle arti marziali miste americano e straniero con una singola frase davvero antipatica. Durante una conferenza stampa in vista dell’evento in Qatar dove dovrebbe affrontare un altro fighter dalla lingua molto tagliente, Dan Hooker, l’atleta armeno ha detto qualcosa di molto brutto.

Quando gli è stato chiesto se i suoi genitori avrebbero visto il suo match, Arman ha dichiarato che sarebbe venuto solo il padre e la madre sarebbe rimasta a casa. Attaccando implicitamente anche le MMA femminili, l’atleta non si è fatto molti problemi nell’affermare quanto segue: “Mia madre starà a casa, non vedo come potrebbe venire a vedermi, è uno sport da uomini, le donne dovrebbero stare a casa”.

Arman si è poi “corretto” affermando che la sua preoccupazione è principalmente legata al fatto che sua madre possa vederlo farsi male o fare male a qualcun’altro e che preferisce darle il risultato dopo il match. La frase però è molto difficile da fraintendere. Inoltre, non è la prima volta che il fighter armeno fa discutere. Il suo trash talking verso l’attuale campione di categoria Ilia Topuria ha portato il lottatore spagnolo e georgiano a dire: “Piuttosto che dare una chance titolata ad Arman, preferisco perdere la cintura”. Insomma, le sue parole hanno infastidito un po’ tutti. E non è la prima volta.