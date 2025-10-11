Marc Marquez, reazione a caldo: il video stupisce Ducati

Dopo l’infortunio per Marc Marquez è cambiato tutto. La risposta alla domanda “quando tornerà” fa tremare i fans.

La stagione di Marc Marquez ha raggiunto il suo apice in Giappone ed è precipitata subito dopo. In un triste scherzo del destino, ancora una volta in quella che sembra una fotocopia meno grave dell’infortunio di Jerez del 2020 l’atleta iberico arriva al picco della sua carriera per poi precipitare come un Icaro moderno che dopo aver volato vero il sole, si scotta e cade giù.

Nel 2020, Marquez veniva da una lunga serie di titoli, interrotta soltanto da una stagione sfortunata su sei. Proprio lì cadde rompendosi l’omero, un infortunio che si rivelerà devastante e costringerà l’atleta anche a sottoporsi a svariati interventi senza mai ristabilire del tutto la situazione. La stagione del 2025 rischia di diventare una triste ripetizione di questo ciclo da cui l’atleta non riesce ad uscire.

Nell’ultima tappa asiatica del mondiale, un Marquez al settimo cielo per aver conquistato un titolo dopo sei anni di digiuno si è scontrato con Marco Bezzecchi – per un errore del pilota di Aprilia – cadendo a terra ed infortunandosi gravemente. La frattura è confermata ed ora, l’atleta deve affrontare di nuovo i fantasmi di quel maledetto mondiale in Honda di cinque anni fa.

Marquez, il video spaventoso

A caldo, Marquez temeva di essersi rotto ancora una volta l’omero: “per fortuna” la frattura è meno grave. Si tratta di una frattura composta ad una delle estremità dell’osso della scapola, accompagnata però da una pericolosa lesione ai legamenti della spalla stessa. A caldo, l’atleta aveva paura di essersi rotto proprio l’omero o al limite la clavicola, come mostra un video esclusivo realizzato poco dopo l’impatto con il suolo.

All’atleta spagnolo viene chiesto poco dopo l’impatto se si è rotto qualcosa e se pensa che la lesione sia alla clavicola o alla spalla. La risposta dello spagnolo, amareggiato e forse pure sotto shock, è abbastanza traumatica: “Non saprei dire cosa sarebbe peggio“. La paura di tornare in quell’abisso per Marquez esiste eccome, a prescindere dalla sua vittoria.

C’è da dire che ad oggi, Marc è un atleta più esperto e consapevole. Difficilmente compirà di nuovo l’errore di affrettare il suo rientro. Nello specifico, Ducati ha già confermato la sua assenza in Australia e forse, anche nel GP successivo. Nel frattempo, il video lo potete vedere qui, sulla pagina “unseen” del campionato motociclistico.