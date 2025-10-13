Inter, giocatori spariti dal radar di Chivu: ecco chi può partire a gennaio

In casa Inter i risultati stanno dando sempre più ragione a Chivu, sono però diversi i giocatori con basso minutaggio in questo avvio di stagione e che potrebbero lasciare già a Gennaio.

Dopo un avvio di campionato a rilento l’Inter di Chivu ha premuto sull’acceleratore centrando 5 successi consecutivi tra Serie A e Champions League. Una risalita importante ora per i nerazzurri che si trovano a -3 dalla vetta. Nerazzurri che dopo la sosta affronteranno in 7 giorni tre trasferte complicate con Roma e Napoli, in campionato e con l’Union Saint Gilloise in Europa. Una ripresa che dirà tanto a Chivu con il tecnico nerazzurro che potrebbe essere costretto a cambiare qualcosa. Ecco quindi che chi ha trovato meno spazio potrebbe entrare nelle turnazioni. Giocatori che in caso di un impiego sempre limitato da qua a gennaio potrebbero anche lasciare nella prossima finestra di mercato.

Inter, ecco chi può partire

Attenzione a Yann Bisseck, per il centrale i nerazzurri hanno rifiutato offerte in estate ma i soli 157′ minuti in due presenze tra cui quella negativa con l’Udinese, potrebbero anche portarlo lontano da Milano. Milano che non è mai stata conquistata da Zielinski. Il centrocampista nerazzurro è stato tormentato da problemi nella sua prima annata e in questo avvio ha giocato solo 5 spezzoni ma per un totale di 121′ minuti. 162′ minuti in 4 presenze sono quelli raccolti da Frattesi, per lui come per Bisseck le attenzioni ci sono sempre. Il giocatore viene però valutato circa 40 milioni dai nerazzurri, servirebbe quindi una super offerta per strapparlo alla corte di Chivu. Non solo questi 3 giocatori altri 3 nerazzurri infatti, hanno giocato davvero poco in quest’avvio di stagione.

138 i minuti di Luis Henrique. Impegnati pochissimo poi il neo-acquisto Diouf, solo 26 minuti e Darmian, tra le soluzioni più adattate da Inzaghi nelle scorse stagioni ma ancora fermo a 27 minuti in questa. Questi ultimi tre fanno parte però di una categoria diversa, il terzino è oramai una colonna dell’Inter e difficilmente lascerà a Gennaio. Gli altri due sono invece acquisti estivi che fino ad ora hanno si giocato meno che Chivu con il passare delle settimane dovrebbe integrare sempre di più. Ecco che quindi Bisseck, Frattesi e Zielinski potrebbero invece rappresentare quei nomi che in caso di offerte diventerebbero appetibili in uscita. Il tedesco e l’italiano poi garantirebbero anche un gruzzolo importante che permetterebbe alla dirigenza non solo di tamponare ulteriormente il bilancio ma anche di rinforzare ulteriormente la rosa di Chivu.