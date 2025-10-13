Verstappen getta la maschera e pugnala Horner: coinvolta la Ferrari

Dopo anni ed anni di collaborazione Verstappen non si fa tanti problemi ad affondare il pugnale nella schiena di Horner. E intanto, Ferrari si mette di mezzo.

Il mondo delle competizioni è spesso spietato e lo è anche con figure importanti che hanno fatto più di quanto un lavoratore medio del campo dello sport professionistico riesce a fare in un’intera carriera. Se guardiamo al lato umano, viste le pesanti accuse di molestie ricevute – mai confermate e questo va sottolineato – potremmo pensare che Christian Horner abbia meritato l’allontanamento da Red Bull avvenuto quest’anno.

Limitandoci a fare il nostro lavoro e a guardare alla carriera sportiva però, possiamo dire che l’oblio a cui è stato sottoposto l’ex Team Principal sostituito da Laurent Mekies è davvero ingiusto: Horner è praticamente la mente dietro tutte le vittorie di Red Bull degli ultimi dieci anni nonché una sorta di figura paterna per Max Verstappen, cresciuto sotto la sua direzione.

Eppure, nel team sembrano esserselo già dimenticato tutti e non solo, una recente dichiarazione sul fatto che la squadra è tornata a vincere proprio da quando Horner non ne fa più parte ha sconvolto i fans del team. E’ davvero finita un’era e Verstappen è stato davvero spietato nel rimarcare quanto si stia meglio da quando sono cambiate le carte in tavola.

Horner non manca per niente

Secondo alcuni giornalisti sportivi, alla base dell’addio di Horner a Red Bull ci potrebbe essere stata una violenta lite con Jos Verstappen su cui però il team ha mantenuto il massimo riserbo. Eppure, proprio il padre del pluricampione ha detto parole che suonano come un ennesimo chiodo nella bara della carriera del TP più titolato della storia della squadra.

“L’atmosfera nel team ora è buona ed è bello da vedere. I risultati stanno aiutando, ma sono tornati a sorridere. È interessante vedere una svolta del genere, come Mekies abbia trovato così velocemente il giusto equilibrio. Poi è allegro e cordiale”, dice in un’intervista Verstappen, come a rimarcare che il suo predecessore non era affatto così accomodante.

Nel frattempo per Horner si aprono le porte di un nuovo team: nonostante il rinnovo per l’anno prossimo offerto a Frederic Vasseur, la stampa italiana accosta il nome dell’ex Red Bull a Ferrari, specie dopo le ultime dichiarazioni di John Elkann che ha richiesto “impegno per vincere” alla squadra italiana. Volendo ragionare con un volo pindarico, un eventuale arrivo di Horner al team chiuderebbe per sempre, viste le parole di Jos, ad un’esperienza di suo figlio a Maranello.