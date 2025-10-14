Bagnaia-Ducati, è addio: ecco la nuova moto

La stagione si avvia alla sua chiusura così come il rapporto tra Francesco Bagnaia e Ducati: potrebbe scegliere loro, al posto del team in cui corre.

Per ovvi motivi, la squadra continua a negare qualsiasi ipotesi di questo tipo, sostenendo che la fiducia ed il lavoro reciproco sono ancora intatti: tuttavia, se dovessimo pensare al momento in cui Francesco “Pecco” Bagnaia è stato più in contrasto con Ducati Lenovo nella sua carriera, sarebbe senza dubbio questo. La parabola in cui è finito sembra molto dura da invertire, d’altra parte.

Un terzo posto assoluto con il suo compagno di squadra matematicamente certo del titolo potrebbe sembrare un grande risultato per un pilota, certo, ma non per un pluricampione che per di più, considerando cosa è successo al campione uscente Jorge Martin durante le primissime gare, ha corso praticamente senza rivali, se non un Marc Marquez molto più veloce di lui.

Nemmeno ora che Marquez, fuori per un infortunio ma comunque matematicamente certo del titolo, potrebbe lasciare un po’ spazio alle sue prestazioni, Pecco riesce a vincere. O per essere completi lo ha fatto al Twin Ring di Motegi prima di sprofondare di nuovo in fondo alla classifica in Indonesia, in modo inaspettato. La sua moto continua a non soddisfarlo e il ricordo della GP-24 che gli ha regalato tanti bei momenti è ancora vivo.

Niente Ducati per Bagnaia. Sta guardando altrove

Il pilota che ancora una volta ha richiesto pubblicamente spiegazioni a Dall’Igna e Tardozzi per la brutta figura fatta in Indonesia – in classifica è arrivato ultimo – ha mostrato feeling solo con una moto che già conosce: la GP-24; per molti, come confermato da Valentino Rossi e Franco Morbidelli che gli ha prestato la moto prima del Giappone, questa due ruote è il vero motivo per cui Bagnaia è tornato a vincere, dopo averci effettuato dei giri di prove in pista.

Ecco perché risulta abbastanza intrigante la teoria portata da vari esperti, ossia che Bagnaia sarebbe interessato a tornare a correre con il team VR46, dove il suo mentore Valentino Rossi potrebbe effettivamente mettergli a disposizione una motocicletta di questo tipo. Con Morbidelli blindato dal contratto, sarebbe Fabio Di Giannantonio a doversi fare da parte, in questo scenario fantasioso ma non impossibile.

Cosa ne pensiamo noi di questa ipotesi? Ci sono tanti ostacoli da risolvere. La vera svolta saranno le ultime quattro gare che mancano con Ducati Lenovo che sembra osservare con maggiore e maggiore attenzione Fermin Aldeguer, che Dall’Igna ha definito “luminoso” e che molti vedono come possibile sostituto di Pecco in caso di altre quattro prestazioni deludenti dall’Australia in poi. Il tempo ci darà una risposta, ma per ora, l’idea di un ritorno alle origini con il proprio mentore non sembra impossibile per l’atleta.