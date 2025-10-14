Clamoroso, Verstappen apre a Mercedes: l’annuncio spacca la Red Bull

Come tutti i grandi campioni, corre solo per vincere. E il prossimo anno non è Red Bull la favorita, le parole shock del quattro volte titolato.

Se nel calcio l’epoca delle grandi bandiere come Christian Zanetti, Paolo Maldini e naturalmente Francesco Totti pare finita ormai da un pezzo, nella Formula 1 – e anche in MotoGP – non è mai iniziata. Nel motorsport è sempre stato accettato senza troppe storie dai fans che un pilota che corre per Ferrari possa cambiare rapidamente idea e spostarsi a McLaren, la sua grande rivale.

Una tendenza che per chi è esterno a questo mondo super competitivo potrebbe risultare antipatica o anche evidenziare una scarsa lealtà alla scuderia. Eppure, qui parliamo di piloti con ingaggi milionari che hanno al massimo una decina di anni al picco della loro abilità. E devono usare in modo molto saggio il tempo che hanno a disposizione per portare a casa i risultati che sognano.

In questo, il quattro volte campione Max Verstappen, alla disperata ricerca del suo quinto titolo di fila, è un esempio molto importante. Benché non abbia mai “tradito” Red Bull anche se le altre scuderie spenderebbero decine di milioni per ingaggiarlo, Verstappen non corre solo per fare una comparsa. E ha fatto capire chiaramente che il prossimo anno, vuole correre per il titolo dalla prima gara. Pena, l’addio alla squadra di Milton Keynes.

Dichiarazioni shock, Red Bull non è favorita

Quest’anno il fatto che McLaren abbia asfaltato Red Bull fin dall’inizio, opinabilmente anche con piloti come Lando Morsi e Oscar Piastri che hanno meno capacità di tenere la cima della classifica di Max stesso, ha colto un po’ tutti di sorpresa. Poi, al cambio della guardia che ha visto Horner lasciare il team per Mekies, ecco che Verstappen ha ritrovato il giusto slancio. Un po’, tardi, tuttavia.

Se nel corso dell’anno molti hanno accostato il pilota olandese a Mercedes, con lo stesso boss Toto Wolff che ha fatto ben poco per mettere a tacere queste supposizioni, ora è Verstappen stesso a dirci chiaramente che la squadra di Wolff potrebbe partire favorita il prossimo anno: “Il 2026 non sarà per nulla facile con il nostro motore. È un nuovo rischio per la Red Bull” – fa sapere l’atleta olandese rimarcando che – “Credo che la Mercedes sarà davanti. Specialmente quando la prestazione dipende dal motore credo che loro siano al top”, parole rilasciate a Sky.

La logica conseguenza di questa affermazione è che Verstappen potrebbe cedere alla corte che Wolff gli ha fatto per tutto l’anno, se pensa di avere più chances di vincere il titolo con il team tedesco. Dopo tutto, come ha detto Adrian Newey, suo mentore e amico: “Max corre per vincere”. Più chiaro di così…