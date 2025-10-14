Juri Chechi vive in un posto da sogno: devi assolutamente conoscerlo

Juri Chechi ha scelto di vivere in un posto che lascia tutti a bocca aperta per la sua bellezza: ecco dove si trova.

Cinque ori ai Mondiali, quattro agli Europei, più altri 16 ori tra Universiadi e Giochi del Mediterraneo. Il trionfo più celebrato di Juri Chechi è però il fantastico oro negli anelli vinto alle Olimpiadi di Atlanta 1996: dopo 72 anni dal successo di Francesco Martino a Parigi 1924 un atleta azzurro è tornato a primeggiare ai Giochi Olimpici in questa specialità.

La carriera di Juri Chechi – che proprio tre giorni fa ha compiuto 56 anni – è stata ricca di riconoscimenti: il ginnasta è riuscito a conquistare anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004, otto anni dopo il trionfo di Atlanta. Ma cosa fa oggi quello che è senza dubbio uno dei più grandi sportivi italiani di tutti i tempi?

Il ‘Signore degli Anelli’ di Prato è comparso spesso in televisione in questi anni, specialmente nel ruolo di commentatore per Sky Sport in occasione delle Olimpiadi: lo scorso anno è stato molto apprezzato come opinionista di Notti Olimpiche su Rai 2 per i Giochi Olimpici parigini. Quest’anno si è poi tolto la grossissima soddisfazione di vincere la dodicesima edizione di Pechino Express in coppia con l’ex canoista Antonio Rossi, suo grande amico, diventato da poco più di un anno presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Juri Chechi, ecco dove vive: il posto è davvero incantevole

Ma dove vive Juri Chechi? L’oro olimpico ha un’abitazione nella periferia di Prato, la sua città natale: da qualche tempo ha infatti scelto di non stare più in centro e di vivere in un luogo più tranquillo. Tuttavia in molti non sanno che per circa sei mesi l’anno Juri Chechi vive nelle Marche, dove ha avviato un’interessante attività imprenditoriale.

Stiamo parlando dell’agriturismo Colle del Giglio a Ripatransone, comune di circa 4.000 abitanti in provincia di Ascoli Piceno: proprio in questa oasi di pace Chechi passa molto tempo con sua moglie Rosella Sambruna – anche lei ex ginnasta – e i figli, Dimitri e Anastasia. Proprio grazie a questo agriturismo il celebre atleta azzurro può coltivare le sue grandi passioni, vale a dire il vino e l’agricoltura, in una regione nota per la sua tradizione enogastronomica.

“Vi aspetto per rilassarvi, soggiornare nella natura, rigenerarvi in Spa, organizzare eventi e viaggiare sicuri“, le parole di Juri Chechi che compaiono nella breve descrizione sulla pagina Facebook di Colle del Giglio. Un posto davvero incantevole che vale la pena visitare.