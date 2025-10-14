U21, Camarda ci ha preso gusto: doppietta contro l’Armenia

L’Italia Under 21 ha travolto l’Armenia nella gara di qualificazione all’Europeo di categoria. Con questa vittoria gli azzurrini restano a punteggio pieno insieme alla Polonia. Grande, grandissima prestazione per Francesco Camarda, l’attaccante del Milan in prestito al Lecce.

Camarda show con l’Italia U21: ecco com’è andata

Francesco Camarda ha siglato una strepitosa doppietta nel 5-1 che l’Italia U21 ha rifilato all’Armenia U21: le reti del milanista in prestito al Lecce sono arrivate nella seconda frazione di gioco, al 62′ e al 72′. 5-1 dunque il risultato finale, per i ragazzi di Silvio Baldini sono andati a segno anche Matteo Dagasso, Seydou Fini e Jeff Ekhator.

Mario Balotelli, attaccante ex Inter e Milan, tra le altre ha parlato al Festival dello Sport a Trento, tra i vari argomenti da lui trattati anche Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda.

Pio Esposito e Camarda, dopo Ibrahimovic, anche Mario Balotelli ha voluto dire la sua, intervenuto al Festival dello Sport a Trento. Il parere dell’attaccante ex Inter e Milan, pare opposto a quello di Ibrahimovic. Nella penultima giornata di Serie A entrambi gli attaccanti si erano sbloccati trovando il loro primo gol nel massimo campionato. L’ultimo turno di Nazionali ha visto Camarda andare in gol con l’Under 21, pregevole gol col cucchiaio su rigore, e Pio Esposito rispondere con la Nazionale maggiore. Continua quindi il magic moment per entrambi gli attaccanti. Loro parlano poco, ma lo lasciano fare ai gol e agli altri tra i quali Mario Balotelli che interpellato sui due ha detto anche lui la sua esprimendo la preferenza per uno dei 2.