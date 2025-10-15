Calciomercato: da Kim a Zirkzee gli scontenti che possono diventare un affare

Il calciomercato non dorme mai e anche a finestra trasferimenti agenti e dirigenti sono sempre in moto. A metà ottobre, per tanti, è già momento di bilanci dopo aver capito i problemi e le possibili evoluzioni della stagione.

L’autunno è oramai inoltrato, la seconda pausa per gli impegni delle Nazionali è quasi terminata. Per molti operatori del calcio è tempo di bilanci. Si traggono le prime conclusioni dai primi due mesi di stagioni e si prova prevedere quel che sarà. Per le squadre si lavora sulle eventuali carenze in vista di gennaio.

Dall’altra parte i giocatori e i relativi agenti cercano di capire la propria situazione in vista di un riposizionamento nel calciomercato invernale. È in queste settimane, infatti, che emergono i primi malumori. Le squadre sondano il terreno degli scontenti. Un mercato quello dei giocatori poco soddisfatto del loro impiego che attira la Serie A sempre più povera e alla ricerca di idee per il mercato. E in Europa non sono pochi gli scontenti che potrebbero diventare occasioni a buon mercato. Su tutti l’ex Napoli Kim, Milan Skriniar, Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee e Mauro Icardi.

Kim Min-Jae

L’ex difensore del Napoli campione d’Italia con Luciano Spalletti valuta l’addio al Bayern Monaco. Kim Min-jae, passato ai bavaresi nell’estate del 2023 per oltre 50 milioni di euro, dopo sole due stagioni è ai margini del progetto di Vincent Kompany. Il giocare sudcoreano ha collezionato poco più di 300 minuti, spalmati su sei apparizioni nell’intero avvio di stagione. Difficile pensare che un difensore che aveva raggiunto livelli top con la maglia del Napoli possa accettare questa situazione. Occhi aperti, in Serie A gli estimatori non mancano.

Milan Skriniar

L’ex Inter Skriniar è un altro difensore centrale che potrebbe diventare una buona occasione per la Serie A. Il difensore slovacco è tutt’altro che fuori dai piani del Fenerbache. Anzi, gioca tutte le partite dall’inizio alla fine. Tuttavia, il giocatore pensa di valere di più del campionato turco e del Fener. La sua firma per il trasferimento nella formazione di Istanbul era arrivata quando ancora José Mourinho allenava la formazione turca. Ora però il polo d’attrazione per Skriniar non c’è più e nel calciomercato di gennaio vorrebbe cambiare aria.

Kobbie Mainoo

Mainoo non è una novità tra gli scontenti al Manchester United, ma il livello di insoddisfazione è cresciuto a dismisura. E non solo per gli spazi, ma perché già ad agosto aveva espresso la volontà di andare via nella finestra di calciomercato estiva. Niente da fare. Ruben Amorim aveva detto: “Voglio che Kobbie rimanga con noi e lotti per avere il posto”. Il risultato sono solo 203 minuti giocati, anche perché lo United non gioca le coppe e gli spazi sono evidentemente molto pochi. Il Napoli aveva sondato la disponibilità del 20enne nel finale della sessione estiva, magari potrebbe di moda.

Joshua Zirkzee

La storia di Joshua Zirkzee al Manchester United è sovrapponibile a quella di Mainoo. L’olandese non avrebbe detto no al trasferimento già in estate. Ma Amorim voleva puntarci. La situazione però è addirittura, forse, peggiorata rispetto a quella dell’anno scorso. In due mesi di stagione, l’ex Bologna ha collezionato meno di una gara intera in campo: appena 82 minuti. A gennaio, a questo punto con la concorrenza di Sesko sembra inevitabile un addio anche per il centravanti cresciuto nel Bayern Monaco.

Mauro Icardi

I segnali per Mauro Icardi al Galatasaray non sono ancora quelli di un malcontento. Ma l’argentino che è anche il capitano della formazione Campione di Turchia è tornato dalla lesione al crociato con tanta voglia di imporsi. Davanti, però, c’è un campione come Victor Osimhen. E dunque la sua situazione, per quanto sia il condottiero della formazione di Istanbul, potrebbe anche cambiare repentinamente. Anche perché ha un contratto in scadenza fine stagione. In tanti cercano un bomber nel calciomercato di gennaio, lui è uno di razza.