Messi Cup a Miami: squadre, date e tutto sul torneo ideato da Leo Messi

Giocate in campo ma anche fuori: ormai il diktat di Leo Messi è chiarissimo. Il fuoriclasse argentino, mentre continua a incantare nel rettangolo verde, è sempre più impegnato in vari progetti. L’ultimo è stato annunciato poco fa: ecco di cosa si tratta.

Nuova iniziativa da parte di Lionel Messi: l’annuncio è arrivato poco fa, l’attaccante argentino ha infatti ufficializzato la creazione di un nuovo progetto che prenderà il via nei prossimi mesi. Si tratta di un torneo di prestigio internazionale che vedrà sfidarsi le migliori società europee.

L’annuncio di Messi: ecco le squadre partecipanti!

Messi ha infatti annunciato la nascita della Messi Cup, un torneo giovanile Under 16 che si terrà il prossimo dicembre nella splendida cornice di Miami, dove l’argentino è ormai di casa. Questa iniziativa rappresenta l’ennesima mossa del calciatore, che mira a diventare sempre di più un’ambasciatore del calcio mondiale anche fuori dal campo, offrendo un palcoscenico unico per i talenti che verranno.

Le squadre partecipanti saranno otto: si tratta di River Plate, Newell’s Old Boys, Inter Miami, Barcellona, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City e Inter. Annunciati anche i prezzi dei biglietti che saranno in vendita a partire da 120 dollari.

Messi ha annunciato l’iniziativa sul suo canale Instagram. Queste le sue dichiarazioni: “Finalmente posso dirvi che a dicembre è in arrivo un torneo di giovani promesse molto speciale a Miami, con diversi migliori club del mondo. Si tratta della prossima generazione, spero vi piaccia”.

Dopo Cristiano Ronaldo arriva Lionel Messi. L’ennesimo record di una carriera stellare, il fuoriclasse argentino infatti nella notte ha replicato all’asso portoghese, raggiungendo numeri ancora stratosferici. Il tutto è accaduto durante la sfida della sua Argentina.

Semplicemente Leo. Il fuoriclasse argentino non smette mai di sorprendere, l’età avanza ma la sua classe resta intatta e gli avversari possono soltanto ammirarla. L’ennesimo record della sua immensa carriera lo ha raggiunto proprio questa notte, nell’amichevole che l’Argentina ha giocato contro Porto Rico, con l’Albiceleste che si è imposta con un tennistico 6-0 in una partita senza storia. Senza storia anche Leo Messi che sigla il suo ennesimo record.

La pulce argentina, nel 6-0 rifilato dai suoi a Porto Rico, si è preso infatti l’ennesimo record della sua stagione, diventando il miglior assistman di sempre con la maglia delle Nazionali. Messi ha infatti piazzato due assist: il primo a Gonzalo Montiel per il 2-0, il secondo a Lautaro Martinez che ha sigillato il risultato finale. Assist numero 59 e 60 per Lionel Messi, che con la prestazione di ieri ha superato Neymar, fermo a 59 con la maglia del Brasile.