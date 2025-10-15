Milan, stop Pulisic: lascia il campo con gli Stati Uniti. Condizioni e tempi recupero

Il Milan trema per quella che potrebbe essere una pessima notizia per Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti dopo la seconda sosta nazionali della stagione. Aggiornamenti importanti arrivano da oltreoceano e riguardano uno dei trascinatori di questo nuovo Milan, stiamo parlando di Christian Pulisic. Ecco cosa è successo.

Brutte notizie in arrivo per il Milan e Massimiliano Allegri. Alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta per le Nazionali, il club rossonero dovrà valutare le condizioni di Christian Pulisic. L’attaccante americano, impegnato con il proprio Paese negli ultimi giorni, ha infatti subito un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per i prossimi giorni. E il tecnico livornese non può dormire sonni tranquilli.

Pulisic si ferma: Max Allegri trema

Pulisic si è infortunato durante l’amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato in Colorado contro l’Australia. L’attaccante del Milan, infatti, alla mezz’ora di gioco è stato costretto a lasciare il campo per quello che sembra essere un infortunio muscolare che bisogna valutare attentamente con gli esami del caso. Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico della nazionale americana, nella conferenza stampa post partita ha confermato l’infortunio di Pulisic aggiungendo dettagli specifici.

Queste le parole di Pochettino sull’infortunio del milanista: “Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione ma per adesso non possiamo dire nulla”. Da capire dunque la reale entità del suo infortunio, Massimiliano Allegri spera di averlo presto a disposizione: al momento, la sua presenza per la sfida contro la Fiorentina è in forte dubbio.

Nazionali, preoccupazioni per il Milan e Allegri: infortuni per Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot, Leao torna in Italia. E domenica sera c’è la sfida alla Fiorentina a San Siro.

La sosta per le nazionali porta grattacapi al Milan e al tecnico Massimiliano Allegri. L’ultimo ad aggiungersi alla lista dei giocatori che hanno creato qualche apprensione all’allenatore rossonero è Rafael Leao, che non si è allenato ieri con il Portogallo ed ha fatto rientro in Italia. Nel prossimo weekend il Diavolo sfiderà la Fiorentina (nella sfida prevista domenica alle 20.45, a San Siro) e deve fare i conti già con gli stop di Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinian. Carte da rimescolare per Allegri dunque. Andiamo con ordine e vediamo caso per caso cosa è successo, i tempi di recupero dei giocatori che si sono fermati e anche come l’allenatore potrebbe fronteggiare il momento di difficoltà.

Pervis Estupinan ha lasciato il campo nell’amichevole contro gli Stati Uniti a causa di un dolore alla caviglia sinistra. Il difensore non ha giocato il secondo tempo e sarà sottoposto a nuovi controlli. Salterà il prossimo impegno contro il Messico.