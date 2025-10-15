Tutti in lacrime per un campione del mondo, terribile addio nello sport

Lo sport italiano piange la perdita del campione del mondo: la malattia se l’è portato via, i fan sono distrutti dal dolore.

Lo sport italiano è in lacrime. La notizia appena arrivata ha gettato nello sconforto tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzare l’atleta sia dal punto di vista professionale che umano. Una terribile malattia se l’è portato via a soli 51 anni: tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per ricordare una delle figure più importanti negli sport da combattimento in Italia.

Angelo Valente si è spento a Milano dopo aver affrontato per tanti anni il male con la stessa determinazione con cui saliva sul ring. La scomparsa del quattro volte campione del mondo di kickboxing ha suscitato un profondo dolore nell’ambiente sportivo: Valente sembrava aver superato la malattia diagnosticata nel 2015 ma la ricaduta gli è stata fatale.

Nato e cresciuto in Lombardia, nel corso della sua carriera Valente ha conquistato anche diversi titoli italiani tra kickboxing, savate e full contact. Nel 2006 era arrivato a disputare anche due incontri di boxe da professionista, cogliendo due vittorie nei pesi medi. Oltre alle straordinarie qualità sul ring Valente aveva l’incredibile capacità di portare il kickboxing all’attenzione del grande pubblico.

Addio al campione del mondo: lo sport italiano è in lutto

Un obiettivo raggiunto anche grazie alla passione e alla determinazione che è sempre riuscito a trasmettere ai giovani atleti che ha avuto l’opportunità di formare. Anche per questo nel 2024 Angelo Valente aveva ricevuto il Premio al merito tecnico del CONI: un riconoscimento meritato non solo per la sua brillante carriera, ma anche per aver contribuito a diffondere le arti marziali in Italia.

Nel 2012 il grande kickboxer aveva fondato KickandPunch, una delle manifestazioni in grado di ottenere più successo sia in Italia che in Europa. La sua palestra, intitolata proprio ‘Kick and Punch – A new life’, è diventata rapidamente un punto di riferimento anche per tanti atleti di vari sport: da Vieri a Maldini, fino ad arrivare al giovane attaccante italiano Camarda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

In più nell’ormai celebre palestra milanese transitavano personaggi dello spettacolo come Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Andrea Pucci e altri ancora. Proprio la showgirl ha voluto ricordare Andrea Valente sui social con un post molto commovente: “Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica e incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato“.